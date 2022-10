Bestemmia al GF Vip 7. Nuovo caso dopo i precedenti mai confermati all’interno della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini e con opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Come ogni anno i casi delle presunte bestemmie sono sempre seguitissime dal pubblico e commentate sui social.

Il primo a finire al centro della bufera è stato Charlie Gnocchi. Intento a stilare la lista della spesa della settimana, il concorrente si era innervosito e mentre parlava con alcuni vipponi si era lasciato sfuggire quella che in un primo momento, almeno secondo gli utenti del web, sembrava una bestemmia. ”Dio c***. Dovete sturarvi tutte le orecchie con me!”, aveva detto Charlie Gnocchi. Il video della bestemmia al GF Vip 7 era stato pubblicato su Twitter e un utente aveva anche rallentato il filmato per permettere a tutti di leggere il labiale di Charlie Gnocchi e capire che la frase pronunciata è una bestemmia.

Bestemmia al GF Vip 7, mistero dopo il video: “Forse è un autore”

Niente da fare, il caso non era stato neanche trattato in diretta al Grande Fratello Vip, come invece è accaduto qualche giorno fa con Amaurys Perez. “Dopo attenta verifica, è emerso che durante la diretta della scorsa puntata, non è stata pronunciata alcuna espressione contraria al regolamento e alla morale“, il comunicato del GF Vip 7 che ha scagionato lo sportivo. Il “fattaccio” si era verificato durante l’ottava puntata del reality show.

Dopo il racconto di Luca Salatino il pallanuotista si era commosso e si era lasciato andare a quella che sembrava un’imprecazione contro la Madonna. Ora spunta un altro video in cui si sente quella che sembra una bestemmia. Nella casa del GF Vip 7 c’è chi gioca a biliardo, chi chiacchiera e chi passeggia e dalle telecamere che mostrano le varie inquadrature della vita quotidiana dei vipponi si sente una bestemmia.

Anzi, una mezza bestemmia, visto che la voce si stoppa poco prima: “Porco D***”, si sente. Chi ha pronunciato la bestemmia al GF Vp 7? È mistero, perché secondo alcuni utenti la voce non sarebbe quella di un concorrente ma di qualcuno che lavora nel dietro le quinte del reality o, addirittura, potrebbe essere un video fake con una voce inserita in post produzione.