Bestemmia in diretta al GF Vip 7? Questa volta il video incriminato non è stato commentato solo dagli utenti di Twitter ma anche ad Alfonso Signorini, che non è potuto non intervenire sul caso nel corso della puntata. Ma andiamo con ordine.

Dopo il blocco su Pamela Prati e il Marc Caltagirone Gate, sullo schermo della Casa è comparsa, per sbaglio, una foto che ha subito insospettito il pubblico. Poi mistero svelato: si trattava di una sorpresa a Luca Salatino, che ha ricordato la sua infanzia e ha rivisto la mamma.

Bestemmia in diretta al GF Vip 7?

E proprio durante questo momento che ha commosso tutti, Casa e pubblico, mentre l’ex tronista di UeD si trovava nella Mystery Room, è stato inquadrato Amaurys Perez che ad avviso di molti si sarebbe lasciato andare a una presunta espressione blasfema. Questa, dicono: “Mannaggia alla M…”.

Va detto che l’audio (il video incriminato lo trovate qua sotto) non è proprio chiarissimo ma ciò nonostante sul caso è intervenuto anche Alfonso Signorini: “C’è stato segnalato che nel corso del live c’è stata una presunta bestemmia. Però questo deve essere inconfutabile. Quindi necessita di una verifica. Vi terremo aggiornati e la prossima puntata se qualcuno ha bestemmiato uscirà immediatamente dalla Casa”.

Solo pochi giorni fa un’altra accusa dello stesso tipo, sempre ad Amaurys Perez. In quell’occasione era nel giardino del GF Vip 7 e stava parlando dei suoi suoceri quando a un certo punto molto sostengono abbia detto “Po…”. Un’altra bestemmia? Il pubblico aveva già gridato alla squalifica, ora bisogna aspettare il verdetto della produzione per capire cosa succederà al concorrente.