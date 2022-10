Amaurys Perez, bestemmia al GF Vip 7? Il video “incriminato” e per cui molti utenti stanno chiedendo la squalifica immediata del pallanuotista e concorrente del reality sta facendo il giro della rete e arriva a pochi giorni da quello in cui si accusava Charlie Gnocchi della stessa, presunta, frase blasfema.

Il caso del fratello di Gene Gnocchi è già stato archiviato, dal momento che non se n’è parlato durante la diretta del giovedì, ma nella storia del GF Vip molti alri vipponi sono stati squalificati a causa di una bestemmia (o presunta tale). Stefano Bettarini e Denis Dosio sono solo due della lunga lista.

Amaurys Perez bestemmia al GF Vip 7? Il video





Come detto, questa volta nel mirino dei telespettatori sintonizzati c’è finito Amaurys Perez, riporta il sito Biccy che pubblica anche il filmato in sui sembra (attenzione, sembra) che il concorrente pronunci un’espressione blasfema parlando della sua famiglia: “Mia suocera dolcissima, mio suocero… P…D… Mi sono detto ‘che succederà qua?’”.

Ovviamente giudice supremo sarà come sempre la produzione del GF Vip 7, che verificherà se quella di Amaurys Perez è stata effettivamente una bestemmia o meno. Se così fosse, arriverebbe una squalifica (la seconda, dopo la cacciata di Ginevra Lamborghini ma per la vicenda Marco Bellavia). Questi utenti di Twitter non hanno dubbi: “Oddio uscite il video della bestemmia, si è sentita chiaramente”.

Verifica in corso per una possibile parola fuori regolarmento🔴#GFVIP — spiando👁 (@spi4ndo) October 7, 2022

“Ma Amaurys ha bestemmiato, ho sentito un bel DP mentre parlava dei suoceri”. “La squalifica è sicura, perché si è sentito bene un Dio…”. “Mi aspettavo la bestemmia dal veronese e invece è arrivata dal cubano”. “Continua il ricambio dei concorrenti, ne stanno uscendo uno al giorno ormai”. “Ci ricorderemo di Amaurys per i pettorali ballerini e anche per la bestemmia”. “Ragazzi a meno che io non sia sordo ho sentito forte e chiaro un bel Dio P detto da Perez mi potete confermare?”.