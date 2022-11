Sono ore difficili per Benedetta Rossi, in un video pubblicato sul suo canale Youtube ha raccontato il motivo. Benedetta, conosciuta da tutti per il suo carattere solare, da qualche giorno era sparita dai social: un atteggiamento che ha immediatamente allarmata i fan che hanno chiesto spiegazioni. E le spiegazioni, terribili, sono purtroppo arrivate e riguardano le condizioni di salute della nonna e della zia “due persone – spiega Benedetta commossa – che mi hanno insegnato tanto ed a cui devo tantissimo”.



Di nonna Blandina e di sua zia Giulietta Benedetta ha parlato spesse volte in passato, facendole comparire anche nei suoi video. “Questo periodo – spiega Benedetta – è un po’ complicato. È un po’ complicato mettermi anche davanti al cellulare. Nonna sta peggiorando di giorno in giorno, il dottore ci ha detto che potrebbe morire domani o fra un mese dipende dal cuore quanto riesce a tirare avanti”. Purtroppo, però, le brutte notizie non finiscono qui.

Benedetta Rossi, ansia per la salute di nonna e zia



“Zia Giulietta qualche giorno fa ha avuto un piccolo infarto e fortunatamente lo abbiamo riconosciuto. Sta in cura, ma anche lei è affaticata. In più è preoccupata per la nonna. Ovviamente il medico ha detto che si tratta di un cuore di una persona di novantotto anni e quindi potrebbe anche morire prima zia Giulietta che nonna”.

Tantissimi i messaggi di sostegno arrivati per Benedetta che sta attraversando un momento delicato della sua carriera con l’uscita del nuovo libro.

Un passo in avanti significativo e che la lanciano tra le chef influencer più affermate d’Italia. Della sua popolarità hanno approfittato anche dei truffatori della rete. La popolare chef, seguitissima sui social e naturalmente in tv dove è protagonista con “Fatto in casa per voi” su Food Network, è stata recentemente vittima di una truffa su Internet.



Il suo volto è stato infatti scelto per promuovere un prodotto miracoloso: “Benedetta Rossi, che ha perso 12 kg, ha condiviso la sua ricetta segreta” si legge nel post. Lei ha fatto sapere però che con questa ricetta non c’entra nulla. “Sono dei truffatori e sono dei siti che aprono e chiudono, non possiamo fare niente – aveva scritto – Voi segnalate, segnalate e segnalate quando la vedete”.