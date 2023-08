Benedetta Rossi, dopo lo sconforto degli ultimi giorni una notizia che la rende entusiasta. Così come felice è ora il suo pubblico, che segue ogni giorno la food blogger e cuoca tra le più famose d’Italia sui social. Più di 4 milioni e mezzo di follower in questi ultimi tempi hanno gioito per i suoi traguardi ma anche mostrato affetto e solidarietà nei momenti più duri, come i lutti in famiglia che ha dovuto affrontare. L’ultimo proprio poche settimane fa, quando è venuta a mancare l’adorata zia Giulietta. Oltre 360mila like e migliaia di commenti al post.

“Un abbraccio fortissimo. Grazie perché ci hai fatto conoscere due grandi donne”, le ha scritto Maria, riferendosi anche alla nonna di Benedetta Rossi. “Mi dispiace moltissimo Benedetta!! Che brutta notizia che ci hai dato, mi ero affezionata a lei tantissimo ,come la mia nonnina che mi ha lasciato da anni… un abbraccione forte!”, le parole di Silvia sempre su Instagram. Insomma, sono state settimane difficili per la food blogger marchigiana, che però sta avendo anche grosse soddisfazioni dal punto di vista lavorativo.

Benedetta Rossi, l’annuncio: “Non vedo l’ora”

Sta per esempio godendosi il successo del suo bestseller, In Cucina con la Friggitrice ad Aria ma si sta anche preparando a tornare dietro la telecamera. E infatti, proprio poche ore fa, non ha trattenuto la gioia: “Da domani riprendiamo con le registrazioni di Ricette d’Italia quindi faremo due puntate al giorno, non vedo l’ora perché io mi diverto un sacco… questo contesto nuovo con voi che cucinate”.

Benedetta Rossi inizierà quindi a registrare il suo programma in cui ricoprirà il ruolo di conduttrice. Ricette d’Italia – Piatti in Tavola sarà trasmesso su Real Time dal lunedì al venerdì, alle ore 20:20 circa: sarà una sfida culinaria tra quattro cuochi non professionisti, che si affronteranno in ogni puntata utilizzando un ingrediente principale diverso. E come lei, anche il suo amato pubblico non vede l’ora di scoprire tutti i dettagli di questa sua nuova avventura.

Avventura dove non sarà sola. La food blogger, che emozionata ha condiviso nelle sue Instagram Stories l’attesa per le riprese, avrà al suo fianco gli chef David Fiordigiglio e Roberto Di Pinto. Ma ci saranno ospiti molto amati dal mondo televisivo, come Giorgio Mastrota, Fatima Trotta e Simone Finetti, noto per la sua partecipazione a MasterChef nella quarta edizione e oggi consulente per diversi ristoranti.