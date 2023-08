Benedetta Rossi in lacrime sui social. La famosa food blogger si è commossa davanti a tutti, ma andiamo a vedere cosa è successo. Come si sa, Benedetta è una delle cuoche italiane più seguite d’Italia, grazie alle sue meravigliose ricette. Ma com’è noto, la cuoca non pubblica solamente video che parlano di cibo e cucina, ma anche alcuni della sua vita privata. Si tratta di storie che la donna ama raccontare al pubblico, un pubblico vasto di circa 4 milioni di follower. Ed è proprio con loro che Benedetta Rossi è finita in lacrime sui social.

Il motivo è semplice: la donna stava facendo un rapido calcolo dei tempi andati e sono venuti a galla alcuni ricordi. Benedetta Rossi allora ha raccontato: “Sto cercando delle foto importanti per me da mettere nel mio nuovo libro. Sto facendo una cosa un po’ impegnativa emotivamente, cioè pensavo di fare tutto in 10 minuti, invece, è tutto il giorno che sono qua”.





Benedetta Rossi in lacrime sui social

E ancora Benedetta Rossi: “Nel libro nuovo vorrei inserire delle foto che sono state significative per me e per il mio percorso, quindi, mi sono messa alla ricerca e ho rivisto tutte le foto e i filmati che ho dal 2011 e ci sono dei momenti molto emozionanti che mi fanno commuovere e altri che mi fanno ridere tantissimo.

A quel punto Benedetta Rossi pubblica un video in cui riprende la sua amata zia Giulietta che, per la prima volta, guarda e sfoglia il libro di cucina scritto dalla nipote. La Rossi allora dice: “Qui sono proprio scoppiata a piangere perché avevo appena pubblicato il mio secondo libro e lo avevo portato alla zia che sfogliandolo si è accorta che c’era anche una sua foto e per lei è stata una sorpresa bellissima”.

Solo qualche giorno infatti, Benedetta Rossi ha perso la sua cara e amata zia Giulietta. A riguardo, quei terribili giorni aveva scritto: “Ieri sera Zia Giulietta ci ha lasciato. Non ho fatto in tempo a darle un ultimo saluto, come avrei voluto e mi sento terribilmente in colpa per questo. Stavo tornando a casa da Milano dove sto registrando il nuovo programma TV e mancavo da quasi due settimane”.

