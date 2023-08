Spettacolare notizia per la super vip, che è diventata mamma per la seconda volta. Il parto è avvenuto nelle scorse ore e a fare l’annuncio più emozionante è stato il marito della donna, che ha anche pubblicato le prime foto della neonata. Svelato anche il nome della piccola, ma soprattutto c’è grande entusiasmo anche da parte della sorella maggiore, infatti la bambina ha accolto la nuova arrivata in famiglia in un modo davvero tenero.

La si può vedere infatti parecchio sorridente e non si intravede alcuna gelosia nei suoi confronti. Questa vip ha quindi dato alla luce un’altra figlia e ora può essere chiamata mamma per la seconda volta nella sua vita. Tra poco più di un mese compirà 42 anni e potrà festeggiarli insieme a quest’altro componente familiare. Il loro nucleo è adesso arrivato a 4 e probabilmente non dovrebbe aumentare ancora nei prossimi anni.

La vip è mamma per la seconda volta a 41 anni

Questo l’annuncio del marito della vip, che è al settimo cielo per essere mamma per la seconda volta nella sua vita: “Benvenuta Adira River Ohanian. Sono grato di poter dire che la nostra casa è piena d’amore: una neonata e una mamma felici e sane. Mi sento grato. Serena, mi hai fatto un altro dono incomparabile: sei la più grande di tutti i tempi. Grazie a tutto il fantastico staff medico che si è preso cura di mia moglie e di nostra figlia. Non dimenticherò mai il momento in cui ho presentato a Olympia la sua sorellina“.

Ad aver partorito è stata la grandissima ex tennista Serena Williams, che ha concepito la piccola col marito Alexis Ohanian. Anche lei ha postato istantanee sul suo profilo Instagram ed è arrivata subito dopo la reazione di Naomi Campbell: “Congratulazioni. Tanto amore per te e per la tua splendida famiglia”. Adira River è arrivata sei anni dopo la nascita della primogenita Olympia, venuta alla luce nel 2017 con enormi difficoltà.

Il sito Fanpage ha ricordato che Serena ebbe un’embolia polmonare ed ebbe una convalescenza di 6 mesi. Il coniuge Ohanian è un famoso imprenditore americano, cofondatore di Reddit. I due si sono uniti in matrimonio nel 2017, poco più di due mesi dopo l’arrivo di Olympia.