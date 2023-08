Momento straordinario per la coppia vip. I due sono diventati genitori per la seconda volta, a distanza di un anno e sette mesi dal primogenito Martino. Stavolta hanno scelto il nome Kevin per il figlio, che ha reso il periodo di Ferragosto uno dei più belli della loro vita. Potranno quindi godersi appieno il neonato, del quale abbiamo già potuto vedere numerose foto. Sia la mamma che il papà famosi hanno postato molte immagini sui rispettivi profili Instagram.

Da parte di lui c’è anche stata la pubblicazione di un video. Questa coppia vip è entusiasta e si aspettava ormai da nove lunghi mesi che potessero diventare ancora una volta genitori. Per la seconda volta gioia immensa per loro, che hanno anche ricevuto gli auguri da personaggi noti. Andiamo a vedere insieme di chi stiamo parlando e chi sono stati coloro che hanno deciso di scrivere un messaggio sui social network.

Leggi anche: “È nato Gregorio Natale”. Il volto della tv papà per la prima volta: l’annuncio ed è pioggia di cuori dalle amiche vip





Grande gioia per la coppia vip: sono genitori per la seconda volta

Attraverso Instagram, la coppia vip ha comunicato così ai fan la notizia che fossero diventati genitori per la seconda volta nella loro vita: “13.08.2023 alle 18.30. È nato Kevin“. Poche ma significative parole, che sono poi state seguite da un commento successivo del neo papà: “La donna più forte del mondo, ti amo tantissimo, ci vediamo domani e ora riposati amore mio. Non ci sembra vero, vi racconteremo tutto, è stato incredibile e siamo al settimo cielo”.

Sono mamma e papà bis Valentino Bisegna e Sara Di Sturco, conosciuti per essere famosi youtuber. L’amica dei due, LaSabri, ha commentato così il lieto evento: “Ciao piccolo Kevin. Tanti auguri mamma bis e papà bis”. Lui è stato vicino alla sua dolce metà fino alla fine del parto, a testimonianza di un amore strepitoso. E alla fine hanno festeggiato tutti insieme quest’altro traguardo personale, che li ha resi veramente super contenti.

Da segnalare anche gli auguri di Matteo Diamante: “Grande Kevin” e della ‘prof del corsivo’, Elisa Esposito: “Tanti auguri”. Grande emozione anche per l’ex fidanzata di Davide Donadei, Chiara Rabbi, che ha scritto: “Piango”.