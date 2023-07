Fiocco azzurro per lo chef e volto della tv: è diventato papà per la prima volta. È un maschietto e si chiama Gregorio Natale il nuovo arrivato ed è venuto al mondo il 27 luglio 2023. I neo genitori, che sono sposati da qualche anno, hanno dato l’annuncio via social con due foto. Una del piccolino e una subito dopo il parto. Lui ha le lacrime agli occhi, tanto è emozionato. “Benvenuto Gregorio Natale Giunta” ha scritto su Instagram lo chef, originario di Termini Imerese, con una stupenda foto di lui insieme a moglie e figlio.

Natale Giunta, da pochi giorni papà per la prima volta, è stato uno dei primi a entrare nel cast de La prova del cuoco di Antonella Clerici ed è rimasto quasi fino alla fine. Ha sposato la sua Valeria nel dicembre del 2018, portando anche i confetti in trasmissione. E anche sui social ha sempre mostrato i momenti belli della sua vita, privata e professionale.

Fiocco azzurro per lo chef e volto della tv: è nato Gregorio Natale

Nel 2021 Natale Giunta, che è il titolare di due rinomati ristoranti – il Castello a Mare a Palermo e Oro Bistrot” nella Capitale – ha fatto anche il giro dei programmi tv per promuovere il suo libro dal titolo “Io non ci sto – Il coraggio di un uomo contro la mafia” scritto a quattro mani con Angelica Amodei.

All’epoca, partecipò anche ai Soliti Ignoti. A maggio dello scorso anno, inoltre, Natale Giunta ha curato il catering del pranzo organizzato, a Palazzo Ajutamicristo, in occasione della trasferta palermitana dei Ferragnez. Lo chef siciliano ha ricevuto subito una marea di auguri sui social, anche dagli ex colleghi de La prova del cuoco come Elisa Isoardi.

Tra i primi a congratularsi con la coppia per il lieto evento, l’inviata palermitana di Striscia La Notizia Stefania Petyx, che si rivolge direttamente al piccolo – “Tesoro meraviglioso! Benvenuto al mondo, sei già fortunato perché hai una mamma e un papà speciali!!! E hai pure tanti zii (come me) che ti amano e ti proteggeranno sempre” – e la conduttrice Veronica Maya, “Gioia infinita!!! Siete meravigliosi”.