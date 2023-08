Sono giorni duri per Benedetta Rossi, appena una settimana fa ha perso la zia Giulietta punto di riferimento, insieme alla nonna, della blogger. Nonna che appena otto mesi fa era morta aprendo una voragine nel cuore di Benedetta che, molto spesso, inseriva nelle sue storie anche le due anziane signore. A distanza di qualche giorno Benedetta era tornata a parlare su Facebook lasciandosi andare ad un lungo sfogo: “Sui social siamo tutti sorridenti, tutti siamo forti, vincenti, tutti hanno vite perfette da ostentare”.

“io in questo mondo dove tutti sgomitano per avere un po’ di popolarità in questo momento mi sento estremamente inadeguata. Non ce la faccio a dirvi che è tutto ok quando non è così, non ce la faccio a sorridere quando avrei voglia di piangere, non ce la faccio a mettere una maschera perché non è nella mia natura”.





Benedetta Rossi ancora in lacrime: “Momento durissimo”

“Ho paura per mille motivi – puntualizza la food blogger – e ho capito che non mi devo vergognare per come mi sento perché non c’è nulla di sbagliato”. La conduttrice ha poi parlato del momento particolare che sta vivendo: “Spero che quello che sto per dire possa, in qualche modo, essere utile a qualcuno di voi. Sono stati due colpi durissimi”.

E ancora: “Loro erano due colonne della mia vita – spiega la Rossi – e sono state sempre presenti durante tutto il mio percorso. Ora che non ci sono più devo andare avanti cercando di trasmettere il loro esempio e i loro valori, ma questo video è soprattutto per comunicare che mi sento tanto fragile, smarrita e spaventata”. Nei giorni successiva la scomparsa Benedetta aveva detto.

“Lei mi stava aspettando ed era curiosa di sapere le ultime novità perchè era orgogliosa di me…ma non sono riuscita a raccontargliele di persona. Dopo nonna se n’è andato un altro pilastro della mia vita. Vorrei scrivere tante cose ma oggi non riesco. L’unico pensiero che mi rasserena è immaginare che adesso lei e nonna sono di nuovo insieme a farsi compagnia”.