Per Benedetta Rossi è arrivata una bella notizia, che ha contagiato tutti i suoi innumerevoli fan. La food blogger è amatissimo dalla gente, infatti è molto seguita ed apprezzata anche sui social network, dove spesso e volentieri mostra la sua vita quotidiana. Purtroppo recentemente è anche stata colpita da un gravissimo lutto, che l’ha resa certamente più triste e angosciata. Ma nonostante questo, si è fatta forza e ora stanno emergendo altre novità importanti sulla sua vita professionale.

A proposito di Benedetta Rossi, prima di svelarvi la bella notizia, facciamo un passo indietro. A fine dicembre ha dovuto dire addio a sua nonna: “Oggi mia Nonna Blandina ci ha lasciati, si è spenta serenamente nel suo letto. Vorrei scrivere tante cose…ma adesso non riesco. In questo triste giorno l’unica cosa che riesco a fare è stare in silenzio nel dolore, con la mia famiglia e con mia Zia Giulietta che ha perso la sua amica “sorella” e compagna di una vita”. A morire è stata la signora Blandina a 99 anni.

Benedetta Rossi, bella notizia per la food blogger

Adesso il sito de Il Giornale ha sottolineato una novità importantissima su Benedetta Rossi, che ha potuto ricevere una bella notizia. E i telespettatori sono felicissimi proprio come lei, se non di più, perché possono rivederla all’opera. Si tratta del suo programma di successo, molto gradito dal pubblico, che ha potuto avere una grande notizia. Infatti, c’è stato finalmente il suo graditissimo ritorno in televisione e per lei si preannuncia una nuova stagione ricca di trionfi e soddisfazioni personali.

Come ricordato da Il Giornale, Benedetta Rossi è tornata a presentare la trasmissione su Food Network, Fatto in casa per voi. Il programma è condotto dalla donna dal 2018. Prevede la presentazione di tre ricette, in particolare un primo, un secondo e un dessert, che hanno dei punti in comune tra loro. Durante gli appuntamenti nel piccolo schermo, è solita invitare degli ospiti molto vicini a lei, come parenti o amici. Siamo ormai giunti all’ottava edizione e il successo sembra già essere garantito.

Le nuove puntate di Fatto in casa per voi di Benedetta Rossi sono iniziate il 7 gennaio scorso. La settima edizione è invece andata in onda dal 30 aprile al 17 dicembre 2022 per un totale di 24 appuntamenti. L’esordio avvenne il 6 ottobre del 2018.