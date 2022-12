Benedetta Rossi è in lutto per la morte di un’importantissima figura familiare. Dolore immenso per la food blogger, che ha voluto condividere la notizia con i suoi follower. Attraverso un post pubblicato sul social network Instagram, ha voluto inserire una foto in compagnia di colei che è purtroppo passata a miglior vita. Un momento tremendo per la donna, che ha dovuto salutarla per l’ultima volta nelle scorse ore. Non poteva certamente finire peggio di così il suo 2022, con lacrime copiose.

Nella serata di giovedì 29 dicembre Benedetta Rossi ha annunciato pubblicamente questo lutto gravissimo, che ha coinvolto la sua famiglia intera. In tante occasioni si immortalava insieme a questa donna, che è stata perno imprescindibile della sua vita privata. Tantissimi i messaggi ricevuti dalla food blogger, che ha trovato supporto anche di personaggi famosi, che hanno voluto aiutarla in questo momento complicatissimo. Andiamo a vedere insieme cosa è successo alla scrittrice e conduttrice televisiva.

Benedetta Rossi è in lutto: grave perdita nella sua famiglia

Il messaggio di Benedetta Rossi ha fatto piangere proprio tutti. Un lutto difficile da sopportare, giunto a pochi giorni dall’arrivo del 2023. Emozionante lo scatto pubblicato dalla food blogger, che ha scritto: “Oggi mia Nonna Blandina ci ha lasciati, si è spenta serenamente nel suo letto. Vorrei scrivere tante cose…ma adesso non riesco. In questo triste giorno l’unica cosa che riesco a fare è stare in silenzio nel dolore, con la mia famiglia e con mia Zia Giulietta che ha perso la sua amica “sorella” e compagna di una vita”.

Dunque, Benedetta Rossi ha dovuto salutare a 99 anni nonna Blandina. Tra i primi a scrivere un messaggio in sostegno della donna ci sono state Taylor Mega: “Io la vedevo sempre nelle tue storie, condoglianze. Ti mando un abbraccio”, Roberta Vinci e Paola Turani che hanno pubblicato un cuore rosso. Altri hanno aggiunto: “Tante condoglianze, era una nonna dolce e adorabile”, “Oh, che dispiacere. Vi stringo forte, prenditi il tuo tempo. Non siamo pronti a lasciare andare chi amiamo, un abbraccio fortissimo”.

Benedetta Rossi è nota per essere conduttrice dal 2018 di Fatto in casa per voi su Food Network e Real Time e per essere stata ospite di Junior Bake Off Italia e Bake Off Italia – Dolci in forno. Per quanto riguarda il privato, è sposata dal 2009 con il marito Marco Gentili.