Furia Benedetta Rossi sui social network. La food blogger ha fatto una denuncia su una truffa attraverso Instagram. In particolare, ha voluto fare una diretta e ha voluto sottolineare un aspetto da lei considerato grave, che purtroppo è accaduto ai suoi danni. Non tutti coloro che la seguono in rete erano a conoscenza di questa vicenda, che ha lasciato senza parole i follower. E la sua speranza è che adesso possa essere trovata una soluzione definitiva, affinché non si ripetano più eventi del genere.

Attraverso i social Benedetta Rossi ha fatto questa denuncia su Instagram, lamentando una vera e propria truffa. Parlando di lei, ad inizio anno ha poi aggiunto di aver subito un’operazione non di poco conto: “Fa male, sono quindici centimetri di taglio e mi sento insicura quando mi giro perché sento delle fitte. Quindi mi dico di andare piano, l’intervento è stato venerdì. Però stanotte ho dormito”. Il coniuge ha proseguito così: “Ti sentivi sicura perché c’ero io”. E lei: “Sì, un pochetto sì”.





Benedetta Rossi, denuncia su una truffa su Instagram

Stando a quanto è stato riferito dal sito Funweek, Benedetta Rossi ha fatto una denuncia in riferimento ad una truffa di cui è rimasta vittima sul social network Instagram. Si tratterebbe nello specifico di una pubblicità assolutamente falsa, con lei protagonista, che non ha mai avuto l’ok da parte della diretta interessata. Quindi, c’è qualcuno che ha preso illegittimamente il nome di Benedetta. E le sue parole sono state molto pesanti, avendo una rabbia immensa.

Benedetta Rossi ha affermato: “Sono dei truffatori e sono dei siti che aprono e chiudono, non possiamo fare niente. Voi segnalate, segnalate e segnalate quando la vedete”. Infatti, la sua immagine è stata utilizzata impropriamente per sponsorizzare uno specifico programma che permette di perdere peso, ma che non è condiviso realmente dalla donna. Da parte sua è arrivata una pronta denuncia e ha voluto rivolgersi direttamente ai suoi follower, chiedendo scusa nonostante non c’entrasse.

Parlando della sua vita privata, Benedetta Rossi si è unita in matrimonio con Marco Gentili nel 2009. Il coniuge è il fondatore della società Maui Media Srl che lavora negli ambiti pubblicitari e promozionali della moglie. Nel 2003 la coppia ha anche aperto un agriturismo, che si chiama La Vergara, che però ha chiuso i battenti due anni fa.

