“Guardate come sono diventata!”. Inarrestabile Benedetta Rossi, la notizia bomba con una foto-trasformazione

Nei suoi primi video pubblicati sul suo YouTube, Benedetta Rossi neanche si vedeva. In primo piano c’erano solo le sue mani che preparavano ricette e la sua voce che raccontava. Oggi è una delle food blogger più seguite e amate del web.

Ciò che piace di lei è la sua semplicità e il suo modo dettagliato di spiegare le ricette. Se si seguono i suoi consigli, è praticamente impossibile sbagliare un impasto e lo fa con simpatia e familiarità, proprio come farebbe una mamma o una zia. Benedetta Rossi è partita da zero iniziando a condividere in rete le preparazioni dei suoi piatti ed è entrata subito nel cuore di tutti.

Benedetta Rossi, la bella notizia dopo l’intervento chirurgico

Ha milioni di follower: per esempio, solo su Instagram, ne ha 4 milioni. Gli iscritti al canale YouTube invece sono quasi 3 milioni e su Facebook è seguita da quasi otto milioni di persone. Si tratta di cifre da capogiro che di certo avranno un riscontro anche a livello economico.





Non solo, Benedetta Rossi è arrivata anche nelle librerie con i suoi libri di cucina e in televisione su Food Network e Real Time. Dopo il periodo di convalescenza dovuto a un delicato intervento alla schiena, ora la food blogger più amata dagli italiani torna con un nuovo e grande progetto ricolto ai più piccoli. Benedetta Rossi diventa un cartone animato di cui è protagonista, assieme al marito e al resto della sua famiglia.

Si chiama SuperBenny e andrà in onda su Discovery (prodotta da KidsMe), disponibile a maggio su Discovery+ e poi su Frisbee (canale 44). “Mi fa molta simpatia l’idea di essere diventata un cartone – ha commentato al Corriere.it – . Sono curiosa dell’effetto che farà: aver intercettato un pubblico di bambini con i nostri video per noi è stata una sorpresa, adesso non vedo l’ora di capire come reagiranno”.