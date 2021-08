“Non vedo l’ora”. Benedetta Parodi, manca davvero poco ormai. E sono già uscite tutte le novità

Sta per iniziare un nuovo viaggio sotto il tendone di Bake Off Italia, programma di Real Time dedicato agli aspiranti pasticceri. L’ultima edizione è stata vinta da Sara Moalli, giovane designer di Gallarate che ha scelto di fare della passione per la pasticceria la sua missione di vita. Ha realizzato una torta moderna con una base di sucrée alle nocciole, biscuit joconde alle nocciole, cremoso di mango e passion fruit e una vellutata di mango e pesca.

Di recente in una Instagram Stories Benedetta Parodi aveva scritto: “Si comincia a registrare”, segno che erano iniziate le prime registrazioni del programma che va in onda su Real Time. La conduttrice non aveva offerto ulteriori dettagli, ma si era capito che sarebbe ricominciata l’avventura con il programma che appassiona tantissimi amanti della pasticceria. Nell’ultima edizione il programma è riuscito ad andare avanti nonostante l’emergenza Covid-19 e tutti gli accorgimenti che hanno visto mutare alcune peculiarità del tendone, pur lasciandone intatta la genuinità.

Ed ora tutto pronto per la prossima stagione: l’edizione 2021 partirà il 4 settembre e al timone ci sarà Benedetta Parodi che sarà affiancata da tre giudici e accoglierà, di puntate in puntata, nuovi ospiti. Le anticipazioni di Bake Off svelano che nell’edizione 2021 le puntate saranno 14 e la finale si svolgerà il 4 dicembre (il programma è stato registrato da maggio e il vincitore è stato decretato a fine luglio nel tendone allestito nei giardini di Villa Borromeo D’Adda ad Arcore).





I concorrenti dovrebbero essere 16 e al momento non è escluso che uno di loro possa essere un personaggio conosciuto. Per l’edizione 2021 di Bake Off Italia sono stati confermati come giudici Damiano Carrara, Clelia d’Onofrio ed Ernst Knam, mentre quest’anno non ci sarà Csaba dalla Zorza, che aveva affiancato lo storico terzetto nella scorsa edizione. Per quanto riguarda il format, come lo scorso anno nella prima puntata le prove si svolgeranno in gruppi da 8, per evitare assembramenti.

Benedetta Parodi è pronta per tagliare il nastro di Bake Off Italia 9. In questi giorni sono trapelate anche alcune indiscrezioni sugli ospiti che affiancheranno i giudici nelle puntate conclusive del talent. Stando alle ultime anticipazioni sembrerebbe che a calcare il famoso tendone saranno la regina dell’estate 2021, Orietta Berti, e una vecchia conoscenza della trasmissione, Renato Ardovino.