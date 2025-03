Nella casa del Grande Fratello c’è stato un momento topico nelle ultime ore, che sta facendo parlare moltissimo in rete. Infatti, il gesto di Helena nei confronti di Zeudi ha lasciato tutti a bocca spalancata. L’ex Miss Italia non se lo sarebbe mai aspettato, visto che è rimasta letteralmente di ghiaccio.

Il video di Helena che umilia in qualche modo Zeudi è diventato virale sul social network X. Questi giorni conclusivi del Grande Fratello non sembrano aver appianato le divergenze tra i concorrenti, dunque anche durante la finale non sono da escludere momenti tesi davanti ad Alfonso Signorini.

Grande Fratello, il gesto di Helena contro Zeudi

Ad un certo punto Helena ha raggiunto la zona della casa del Grande Fratello, in cui erano sedute intorno al tavolo Zeudi e Jessica. La Di Palma ha rivolto la parola alla modella brasiliana, ma quest’ultima si è resa protagonista di un comportamento che ha fatto esultare i fan della sudamericana.

Helena ha preso dal tavolo ciò che le serviva e non ha degnato nemmeno di uno sguardo Zeudi, fingendo quasi che non ci fosse. Infatti, chi ha pubblicato il video su X ha commentato così l’accaduto: “Helena che ignora la sfigata, che prima le parla da dietro dalla mattina alla sera e poi vorrebbe essere considerata“.

Helena Che ignora la sfigata che prima le parla dietro dalla mattina alla sera e poi vorrebbe essere considerata #grandefratello #helevier pic.twitter.com/IbFKh1YRdq — ciao ciao🙂🙂🙂 (@SofiaCiaoSofia) March 28, 2025

E molti altri commenti degli internauti sono stati a favore di Helena e quindi contro Zeudi, accusata di comportarsi come una persona falsa.