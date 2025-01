In una recente auto-intervista, Leonardo Pieraccioni, il noto attore e regista toscano, ha scherzato con il suo consueto umorismo sull’idea di vedere Gerry Scotti e Antonella Clerici calcare il palco dell’Ariston al posto suo e di Panariello. La questione è emersa durante un video pubblicato solo qualche ora fa sui social. Pieraccioni ha lanciato la sua “protesta bonaria” in risposta alla recente notizia che ha visto Gerry Scotti e Antonella Clerici tra i nomi più gettonati per affiancare Carlo Conti nella conduzione di una delle serate del prossimo Festival di Sanremo 2025.

“Io e Giorgio siamo stati rimpiazzati – ha detto ironicamente Pieraccioni – e pure con due giganti della televisione italiana”. Pieraccioni, Conti e Giorgio Panariello sono noti per la loro amicizia e per i tanti progetti condivisi, tra cui spettacoli teatrali e programmi televisivi di successo. Il regista di “Il ciclone” ha sempre scherzato sulla possibilità di vedere il trio toscano protagonista sul palco del Festival e ora la loro occasione sembra arrivata.





Nel video pubblico sui social, ironico come al solito, Pieraccioni afferma: “Prima sera ‘chiamo gli amici, chiamo gli amici’, va bene allora chiama gli amici. Poi si scopre che gli amici sono la Clerici e Gerry Scotti. Va bene. Però tu non avevi il doposole, a 22 anni, ti portai io il doposole. Io e Giorgino (Panariello ndr). E ora, gira la rosa vai”. Questo commento fa riferimento all’annuncio di Carlo Conti, che ha scelto Antonella Clerici e Gerry Scotti come co-conduttori per la prima serata del Festival di Sanremo 2025. La risposta di Carlo Conti non si è fatta attendere. Sotto il video di Pieraccioni, Conti ha commentato: “O che si rinfaccia il doposole dopo tutti questi anni?”.

L’amicizia tra Pieraccioni, Conti e Giorgio Panariello è ben nota nel mondo dello spettacolo italiano. I tre hanno condiviso numerosi progetti e la loro complicità continua a divertire il pubblico, come dimostra questo recente scambio di battute. Il loro legame affonda le radici negli anni ’80, quando iniziarono a collaborare in vari progetti artistici, consolidando un rapporto sia professionale che personale.

Tutto ebbe inizio nel 1981, quando un giovane Leonardo Pieraccioni partecipò al programma “Un ciak per artisti domani”, condotto da Carlo Conti. Questo incontro segnò l’inizio di una profonda amicizia. Successivamente, nel 1986, durante una vacanza a Vibo Valentia, Conti conobbe Giorgio Panariello, che si esibiva in imitazioni di Renato Zero. Da quel momento, i tre iniziarono a collaborare, dando vita a spettacoli come “Succo d’arancia” e “Fratelli d’Italia”, esibendosi nei teatri toscani e riscuotendo un crescente successo.

