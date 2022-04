L’ultima volta era successo l’estate scorsa. Belen Rodriguez è scomparsa dai social. E per scomparsa intendiamo che non pubblica post da ben cinque giorni. Che per una come lei sono un’enormità. E ora si fa spazio un’ipotesi piuttosto particolare che tra poco vi sveliamo. Come tutti sanno la conduttrice de Le Iene ha terminato la sua relazione con Antonino Spinalbese. Con lui è stato un amore travolgente e dalla loro relazione è arrivata una bambina, Luna Marì.

Poco dopo la nascita della piccola, tuttavia, ecco la crisi e quindi la separazione. Era gennaio 2022 quando tutto venne a galla, ma già da ottobre gli esperti di gossip ne avevano parlato. Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli avevano comunicato: “Belen e Antonino sono ufficialmente in crisi, abbiamo avuto rivelazioni scottanti, presto tantissime novità, per ora vi lasciamo purtroppo, con una grandissima crisi. Speriamo passi presto”. E invece non è passata. Anzi ecco un’altra voce. Belen è tornata con l’ex marito Stefano De Martino.





Che non è solo una voce, ma la realtà. Per di più, secondo il settimanale di Alfonso Signorini Chi Belen avrebbe dato l’ultimatum a Stefano De Martino: “Se torni a casa con noi è per sempre”. Quindi basta ‘pazzie’ o comportamenti poco maturi. La stessa showgirl aveva risposto ad una follower che, riferendosi al giudice di Amici, le chiedeva di “assaggiarlo” come fosse un buon vino. Belen le aveva detto: “Ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta”.

Perché Belen è scomparsa dai social: c’entra De Martino

Ma tornando al motivo della scomparsa, da 5 giorni, dai social di Belen ecco che sul web spunta un’ipotesi. Secondo Today Belen starebbe riflettendo su quello che è meglio fare, soprattutto per i suoi due figli. Santiago, che il 9 aprile scorso ha compiuto 9 anni, è ben felice di rivedere insieme mamma e papà. Ma per Luna Marì la presenza di De Martino sarebbe una cosa diversa. Il papà è infatti Antonino Spinalbese. Quest’ultimo continua a vedere senza problemi la piccola. Ma Belen ora deve decidere.

Che sia tornata insieme con Stefano De Martino non c’è più alcun dubbio. Ma i due torneranno anche a vivere, stabilmente, insieme. Sotto lo stesso tetto? Come la famiglia che è stata tempo fa? I due si sono sposati nel 2013, ma quattro anni dopo la storia è finita. Per Belen è stato un grandissimo dolore. Più volte ha ricordato che il più grande ripianto è quello di non essere riuscita a formare una famiglia con lo stesso uomo. Ora il ritorno di fiamma con Stefano potrebbe indicare un nuovo inizio. Ma la paura che tutto finisca di nuovo è tanta. Da qui l’ultimatum a De Martino. Cosa farà ora Belen?

