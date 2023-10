Al Grande Fratello è successo qualcosa forse di inedito e il protagonista è un concorrente. Stavolta a finire al centro dell’attenzione è stata una parte intima dell’uomo, che lui ha iniziato a toccarsi ripetutamente facendo anche delle smorfie. I telespettatori sono rimasti sbigottiti dall’atteggiamento del gieffino, il quale ha poi iniziato a spiegare le ragioni di quel suo gesto. Ma non è bastato a placare il nervosismo del pubblico.

Intanto, sempre parlando di Grande Fratello e dell’attore Massimiliano Varrese in particolare, lui ha ipotizzato un suo possibile abbandono della casa per Heidi Baci: “Io me lo sentivo da ieri sera. Lei deve uscire fuori da questo maledetto blocco. Basta, io sto sereno, non deve sentire il peso di nulla. Se la situazione non si sblocca io me ne vado. Lei è frenata, ma non può continuare così. Io mi sono esposto fin troppo. Poi stasera ho preso un’altra tranvata con la cosa di Vittorio. Lei non so cosa pensa”.

Grande Fratello, Massimiliano Varrese si tocca una parte intima: il motivo

Un utente di X, ex Twitter, ha postato un video nel quale durante la mattinata del 10 ottobre, al Grande Fratello Massimiliano Varrese si è lasciato andare a questo momento privato, ripreso però dalle telecamere. Ed è stato lui stesso a raccontare l’accaduto, che si è verificato sicuramente nel corso della notte o comunque alle prime luci dell’alba. Un fastidio molto forte, che gli ha procurato una sensazione parecchio negativa.

A causa di un forte prurito, Varrese ha cominciato a grattarsi costantemente il suo sedere. E parlando del lato B, ha rivelato cosa gli era successo poco prima: “Una zanzara mi ha punto in mezzo alle chiappe“. Chi ha condiviso le immagini si è infastidito non poco per questa sua espressione: “Ma quanto fa schifo il guru? Che si gratta il cu*** appena sveglio”. E anche altri si sono disgustati davanti a quella scena, creata dal concorrente.

MA QUANTO FA SCHIFO IL GURU ?? CHE SI GRATTA IL CULO APPENA SVEGLIO 😨 #grandefratello #gf pic.twitter.com/jQ9mfy9ptN — Soqquadro (@gicarestik2) October 10, 2023

C’è chi ha sorriso dinanzi a questo spiacevole episodio, mentre altre persone hanno continuato ad attaccare Varrese: “Ma non è educato”, “Vomito”, “Che schifo, manco se le lava”, “Mamma mia, non pubblicate questi video perché sto per mangiare”.