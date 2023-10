Giselda Torresan è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello. Nata 33 anni fa ad Asolo ma cresciuta per lunghi periodi nella malga di famiglia sulle montagne del Bellunese, la giovane è arrivata nella casa presentandosi presentandosi come ”la montanara” che non conosce la modernità, cresciuta con pochi amici e con un solo fidanzato.

Giselda Torresan si occupa della malga di famiglia che sta sul Monte Grappa e grazie alle sue foto e alla sua esperienza in montagna è riuscita ad avere un grande seguito anche su Instagram, dove prima del suo ingresso al Grande Fratello era seguita da 120mila follower. La malga appartiene alla sua famiglia da quattro generazioni. Si tratta dell’insieme di terreni, pascoli, animali ed edifici per produrre latte e formaggi. In particolar modo si dedica agli animali e alla manutenzione della struttura.

Giselda Torresan del Grande Fratello recita una parte: “Non è così”

Fragile, goffa e svampita, Giselda Torresan si è dipinta questo personaggio molto particolare ma qualcuno – e questa non è la prima volta – l’ha sbugiardata raccontando un’altra verità. “Il mio uomo ideale è Mauro Corona”, aveva confessato scatenando così il popolo dei social e mostrando un lato del carattere poco aperto alle novità anche della modernità, come quando ha confessato di non aver mai visto una macchinetta per il caffè con le cialde.

Qualche settimana fa anche la rivelazione riguardante la sua voce, che in realtà sarebbe diversa da quella che sentiamo al Grande Fratello. Sui social è girato un video in cui un utente ha confrontato la voce di Giselda con un messaggio vocale ricevuto dalla concorrente e si sente un timbro molto diverso, come quello usato qualche giorno fa durante uno scontro con Beatrice Luzzi. Ora è anche Di Più Tv a smascherare Giselda Torresan. La concorrente sta recitando una parte?

A quanto si legge dal settimanale sì. Giselda Torresan non è una sprovveduta. È una ragazza laureata in Scienze Ambientali, che grazie ai social è riuscita a raccogliere un ampio bacino di follower e grazie alla sua passione per la montagna ha anche vinto il Premio Locanda Gerry 2023. “Ho avuto subito un grande riscontro dalla rete, mi piace, e i follower sono diventati virali, evidentemente queste immagini conquistano, sono lo specchio del mio spirito libero”, aveva raccontato l’influencer, perché è questo che è Giselda Torresan visti i numeri che spinge sui social. “Pur facendo l’operaia in una fabbrica, a seconda dei turni di lavoro, ha saputo ritagliarsi questa professione alternativa, influencer alla Chiara Ferragni”, si legge sul settimanale diretto da Osvaldo Orlandini.

La concorrente del Grande Fratello è stata anche ‘promossa’ da Luca Zaia, governatore del Veneto. infatti numerose le interviste di Giselda realizzate in qualità di “esperta delle Dolomiti”. “Su Instagram ha quasi centomila follower – scrisse Luca Zaia sui social nel dicembre del 2022 – È il traguardo di Giselda Torresan, raggiunto pubblicando selfie (scattati con cavalletto e cellulare) lungo i sentieri del Monte Grappa, tra rocce e boschi, panorami, tramonti e foliage. Trentatré anni, Giselda si è guadagnata il proprio spazio nei social camminando tra vette e prati, in quel paradiso che è la malga delle Bocchette di suo nonno Alfonso”.