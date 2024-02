Durante la puntata di lunedì 5 febbraio la cantante Fiordaliso ha abbandonato la casa del Grande Fratello. La concorrente ha annunciato in lacrime al resto degli inquilini e al pubblico di volersi ritirare dal reality perché non riesce più a stare rinchiusa: “Ho voglia di aria, non ce la faccio più”.”Sei stata una persona che ha saputo consigliare, indirizzare, sei sempre stata sul pezzo, obbiettiva. Una zia molto rock, sei una nonna e una donna rock, ma soprattuto mi ha fatto piacere che ti sei fatta conoscere in questo programma, hai mostrato chi è veramente Fiordaliso”, ha detto Alfonso Signorini.

Fiordaliso ha provato a spiegare le sue motivazioni ma è stato molto difficile: “Mi sono lasciata andare a me stessa. Arrivavo da un brutto periodo, mi avete aiutato a ritrovarmi. È stata un’esperienza indimenticabile, sono rinata e ritornata in me”, ha detto la cantante. motivazioni che l’hanno portata a lasciare il reality, ha aggiunto: “Non ce la faccio più. È molto difficile rimanere chiusa. Ho voglia di aria, di vedere i miei figli, la giornata diventa molto pesante. Non riesco dare più niente ai ragazzi, mi diventa tutto insopportabile”.

Grande Fratello, Fiordaliso torna sui social e difende Beatrice

“Sono tutti figli miei ormai, una famiglia allargata. Non potevo dirgli che me ne andavo, mi sembra quasi di tradirli”, ha detto dopo aver raggiunto i coinquilini, sconvolti dalla notizia arrivata in diretta, in particolar modo Anita Olivieri, Rosy Chin e Beatrice Luzzi, letteralmente ammutolita dalla notizia.

“Vi lascio, vi amo moltissimo, ma non ce la faccio più a stare qua dentro, devo uscire. Vi ho vissuto fino all’ultimo e vi aspetto fuori. Non cambio idea, la mia avventura è finita”. Tra le lacrime e lo stupore degli inquilini, ha salutato tutti ed è uscita. Ora Fiordaliso è tornata sui social e ha voluto dare un messaggio.

E sono tornata ! LAZIA VI AMA TUTTI !♥️♥️♥️♥️e a chi non mi sopporta ! STA CEPPA !🤣🤣♥️♥️#gf — Marina Fiordaliso (@Fiordaliso_) February 6, 2024

“Sono tornata! La zia vi ama tutti! E a chi non mi sopporta… Sta ceppa!” ha scritto Fiordaliso sul suo account social, dove è tornata dopo cinque mesi di assenza. L’artista, infatti, era una delle veterane del gruppo e si trovava all’interno della casa del Grande Fratello dall’11 settembre 2023. Nella casa ha stretto un bellissimo rapporto con Beatrice Luzzi e proprio in questa occasione ha detto di voler difendere sempre la sua amica. “Difendere Beatrice? Sempre!”.