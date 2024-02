Grande Fratello, cambia di nuovo la programmazione. Sicuramente l’edizione attuale è una delle più ‘problematiche’. Il cambio voluto da Pier Silvio Berlusconi, no al trash e agli influencer, si è tradotto, almeno inizialmente, in uno show con poco mordente. Addirittura recentemente Perla Vatiero è stata pizzicata mentre confidava a Greta di dover ‘aiutare’ gli autori, creando dinamiche.

In tanti si sono lamentati per la mancanza di contenuti e non sono mancati poi momenti di volgarità. In ogni caso nelle ultime settimane il reality sembra aver ripreso quota. Tuttavia mai come quest’anno abbiamo assistito a cambi di programmazione. Inizialmente il GF andava in onda il lunedì e il giovedì. Poi è passato a lunedì e mercoledì. Adesso Alfonso Signorini ha annunciato un nuovo cambio.

Nuovo cambio programmazione per il GF: l’annuncio

L’ultima puntata del Grande Fratello è stata caratterizzata dall’addio di Fiordaliso. Un altro brutto colpo per gli inquilini della Casa dopo il malore e la conseguente uscita di Giuseppe Garibaldi (che è rientrato, ndr). Inoltre Beatrice Luzzi è finita nuovamente al centro delle polemiche, attaccata da tutti e pure da Signorini. Sembra che tutto ruoti intorno a lei… In ogni caso ora arriva l’annuncio che presto cambierà la programmazione del GF.

Il Grande Fratello tornerà col doppio appuntamento la prossima settimana. Il reality andrà infatti in onda il lunedì e il mercoledì, ma solo per due settimane. Secondo i listini di Publitalia il GF lascerà poi l’appuntamento del mercoledì, giorno in cui sarà trasmesso lo show di Michelle Hunziker “Michelle Impossible & Friends”.

Il Grande Fratello tornerà con i due appuntamenti settimanali a marzo quando terminerà “Ciao Darwin” di Paolo Bonolis. Dal primo marzo il GF torna dunque il lunedì e il venerdì. Nella seconda serata andrà a sfidare Antonella Clerici e il suo “The Voice Senior”. Per quanto riguarda gli ascolti fino ad ora il reality di Canale 5 è stato seguito da una media di 2 milioni e 454 mila spettatori a casa (18,61% di share). Questi continui cambi di programmazione aiuteranno Signorini e i suoi?

