C’era chi lo sapeva da tempo e chi mente ma Beatrice Luzzi ormai è ufficialmente la prima finalista di questa edizione del Grande Fratello con il 60% delle preferenze. Al secondo posto, con appena il 12.42% la collega Grecia Colmenares, poi Massimiliano Varrese con il 8.51% e ultima la chef Rosy Chin, che ha portato a casa il 5.36% dei voti. L’annuncio è arrivato da Alfonso Signorini, ovviamente, nel corso della puntata numero 39, quella andata in onda lunedì 26 febbraio 2024.

L’elezione dell’attrice, che di certo è una delle candidate alla vittoria, è stata accolta con un applauso. Felicissimi del traguardo Simona Tagli e Sergio D’Ottavi, i due concorrenti che più hanno stretto rapporti con Beatrice, mentre gli altri – subito accusati di falsità dagli utenti – hanno abbracciato la finalista e le hanno fatto i complimenti per aver centrato questo grande risultato al Grande Fratello.

Leggi anche: “Alfonso, dobbiamo dare una notizia importante”. Grande Fratello, l’annuncio di Rebecca Staffelli





GF, Beatrice Luzzi segna un altro record

È ancora presto per parlare della finale, che probabilmente andrà in scena i primi o a metà aprile prossimo, ma per molti Beatrice Luzzi è comunque la vincitrice. Da mesi una marea di utenti stanno supportando e sostenendo l’ex Eva Bonelli di Vivere, che si è confermata la concorrente più nominata nella storia del reality show di Canale 5 ma non solo.

Ha segnato un altro record al Grande Fratello perché con quel 60% delle preferenze ottenute, Beatrice Luzzi è risultata essere la prima finalista più votata di sempre. Questione di numeri, basta andare a cercare i risultati ottenuti dai protagonisti delle precedenti edizioni.

Beatrice, sei tu la PRIMA FINALISTA di questa edizione di #GrandeFratello! 💥 pic.twitter.com/twZUFPXp1g — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 26, 2024

Nella prima del GF Vip, a volare in finale è stata Alessia Macari , che poi ha vinto,, con il 30% dei voti. Quindi Giulia De Lellis con il 45% dei voti, Silvia Provvedi con il 28%, Sossio Aruta con il 39%. E ancora Dayane Mello con il 45%, Delia Duran con il 36% e Oriana Marzoli con il 28%. Nessuno ha mai ottenuto il 60% come l’attrice. Che nemmeno se l’immagina.