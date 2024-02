Importante novità sul Grande Fratello. Nella puntata in diretta del 26 febbraio Rebecca Staffelli si è rivolta verso Alfonso Signorini e gli ha comunicato qualcosa di molto interessante, che i telespettatori aspettavano da tempo. Le indiscrezioni circolate erano state numerose, ma ora siamo all’annuncio ufficiale che non lascia spazio ad altre interpretazioni.

C’è stata una piccola incomprensione comunicativa tra il conduttore e l’esperta social del Grande Fratello, ma poi Rebecca Staffelli ed Alfonso Signorini hanno confermato insieme questa news significativa. E ora il pubblico ha innanzitutto tirato un sospiro di sollievo e può pensare anche al prossimo futuro con un certo ottimismo, data la notizia ufficializzata.

Grande Fratello, Rebecca Staffelli ufficializza la notizia con Alfonso Signorini

Ci sono state tante voci sul futuro del Grande Fratello, infatti si era paventata la possibilità che potesse essere fermato per un anno per lasciare spazio ad un altro reality, La Talpa. Ma poi sia il presentatore che il sito TvBlog avevano riferito altro. Infatti, Rebecca Staffelli ed Alfonso Signorini hanno comunicato in diretta che la prossima edizione è assolutamente riconfermata.

Rebecca ha annunciato che i casting sono aperti, quindi il GF sta già ricercando altri concorrenti per la prossima edizione: “Alfonso, io direi che è arrivato il momento di dire a tutto il nostro pubblico a casa che i casting sono ancora aperti. No aspetta, aspetta, volevo far venire un po’ di panico a tutti. Volevo dire che sono aperti per la prossima edizione del programma. Quindi chi volesse partecipare può scrivere a grandefratello.endemolshine.it“.

I casting sono sempre aperti! Vorreste partecipare alla prossima edizione di #GrandeFratello? Vi basterà seguire queste indicazioni! pic.twitter.com/cQqXRa8m20 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 26, 2024

Ci sarà nuovamente il mix tra concorrenti famosi e quelli sconosciuti, i cosiddetti Nip. Ma il sito Biccy ha ricordato che la grossa novità sarà rappresentata dalla casa, che non sarà più a Cinecittà ma cambierà dopo 24 anni spostandosi nei Lumina Studios di Parco Veio, a Roma.