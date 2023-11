Buon compleanno a Beatrice Luzzi, che spegne 53 candeline dentro la Casa del Grande Fratello. I festeggiamenti sono iniziati in diretta, con due regali ricevuti durante la puntata. Uno diretto, ossia Una maglietta inviatale dai suoi figli, oltre a una bellissima lettera della mamma. Poi un altro dono molto ma molto apprezzato è arrivato indirettamente durante le nomination. Per la prima volta dopo diverse settimane Anita Olivieri non è più immune e Beatrice ha finalmente potuto nominarla.

Era quello che voleva da un sacco di tempo, soprattutto dopo gli ultimi litigi: “Nomino Anita finalmente perché stavo aspettando da tanto questo momento“. E Alfonso Signorini: “Guarda caso è arrivato come regalo per il tuo compleanno”. Ma anche gli amici – o almeno così si firmano – dell’attrice non sono stati da meno. E per farle sentire il loro appoggio hanno deciso di inviarle un messaggio con un aereo.

GF, delusione: cosa è successo con la sorpresa per Beatrice

Nella tarda mattinata, Beatrice Luzzi è stata quindi chiamata in giardino. Ha alzato gli occhi al cielo e visto lo striscione inviato dai suoi fan in occasione del suo compleanno. L’attrice, ovviamente, è stata felicissima e ha subito ringraziato i protagonisti del gesto. Ha anche aggiunto di non aver mai ricevuto un regalo così prezioso.

Fin qui niente di strano, ma a differenza di quanto accade solitamente quando c’è un aereo sopra la Casa, pochi concorrenti si sono precipitati in giardino per festeggiare in compagnia di Beatrice. Come si vede dal video, l’unica che ha manifestato entusiasmo è stata Grecia Colmenares. Tutti gli altri, invece, hanno continuato le proprie faccende.

“Happy birthday Bea amici”



L'aereo da parte degli amici di Beatrice per il suo compleanno



Te lo meriti tutto madre…❤️‍🩹#grandefratello #gf pic.twitter.com/8EG7yEtVcv — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) November 14, 2023

Altra nota dolente, anche se in questo caso è ‘colpa’ della regia. L’aereo in questione è stato inquadrato soltanto di sfuggita, generando molte perplessità nel pubblico del Grande Fratello. Generalmente viene mostrato più e più volte il contenuto del messaggio per il concorrente fortunato, da qui le proteste degli utenti contro la produzione per non aver dato importanza a questo regalo di compleanno per Beatrice.