Al Grande Fratello Beatrice Luzzi ha ammesso l’interesse nei confronti di una persona e non è affatto quella che tutti si aspettano. Un vero e proprio colpo di scena, col racconto fatto a Fiordaliso nella mattinata di venerdì 27 ottobre. Le immagini sono state pubblicate sul web da un utente di X, ex Twitter, e stanno diventando virali. Tutto è successo alla luce di un incontro avuto dall’attrice, che l’ha convinta pienamente di una cosa.

Nella casa del Grande Fratello c’è stato un attacco nei riguardi di Beatrice Luzzi da parte di Giuseppe Garibaldi, prima che parlasse di questo interesse verso una persona: “Lei è una grande giocatrice, prima ha fatto la storia e poi l’ha distrutta. Lei passa per la santa. Gli altri pensano che io l’ho costretta a venire a letto. Lei è venuta da sola. Se esco, pago tutta l’Italia per farla eliminare, ho amici e parenti ovunque, arrivo dove voglio fuori da qui. Quello sbagliato sembro io”.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi ammette interesse verso una persona clamorosa

Anche la stessa Fiordaliso, durante questo discorso intercorso al Grande Fratello, è rimasta sorpresa da Beatrice Luzzi, che ha annunciato questo interesse nei riguardi di una persona inaspettata. Ma è consapevole del fatto che sia praticamente impossibile iniziare questa relazione sentimentale perché c’è un ostacolo decisamente insormontabile. La cantante, infatti, ha anche lei confessato questa attrazione decisamente choc.

Come ha confidato Bea, lei ha una sorta di ‘cotta’ verso Alfonso Signorini, dopo averlo incontrato in studio durante l’incontro con Massimiliano Varrese: “A me piace sul serio Alfonso Signorini. Ti giuro. Anche ieri, guardandolo bene“. E Fiordaliso ha aggiunto: “Anche a me piacerebbe ma non penso cambi le sue idee. Non collimano con le nostre”. Poi la stessa attrice si è resa conto che sia improponibile una storia con lei, avendo lui un partner da tanto tempo.

NOOO IN CHE SENSO A BEATRICE PIACE DAVVERO ALFONSO SIGNORINI😂😂😂#grandefratello pic.twitter.com/TZbCSqV3GM — Enz (@secondomenz) October 27, 2023

Beatrice Luzzi ha concluso: “No, certo, sta da 15 anni con un compagno (Paolo Galimberti n.d.r.)”. Non c’è nemmeno l’orientamento sessuale in comune, quindi lei non avrebbe nessuna chance con Signorini. Ma chissà cosa dirà lui, una volta scoperta questa dichiarazione bomba.