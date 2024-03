“Basta, lo racconto”. Anita, la confessione choc su Edoardo: “L’ha fatto per 10 anni”. Il racconto atroce della concorrente del Grande Fratello ad Alessio. I due si sono ritrovati a letto nelle ultime ore e c’è stato modo di raccontarsi intimamente tutto quello che nessuno sa dell’altro. O quantomeno quello che ha portato Anita a prendere quelle decisioni che poi l’hanno messa nei guai, non tanto con i colleghi in casa, quanto con gli spettatori.

>> “Sempre stati in tre”. Grande Fratello, l’ex di Anita vuota il sacco: la verità choc di Edoardo

Anita infatti, di fatto, è diventata una delle più odiata che tutte le edizioni del reality show ricordino. Il motivo è semplice e si chiama Edoardo. Il ragazzo che l’aspettava fuori però, non è proprio come molti se lo sono immaginato. Questo almeno fa intendere Anita confessandosi sull’argomento con Alessio. Sembra infatti che l’ex di Anita per ben 10 anni l’abbia quasi sempre lasciata sola. La ragazza racconta: “Non c’è stato un Natale che abbiamo fatto insieme. Uno che sia uno”.





“Basta, lo racconto”. Anita, la confessione choc su Edoardo

E ancora: “Io ero sempre sola e ogni volta qualcuno ci provava con me perché mi vedevano sempre senza compagno. Sapevano che ero la più fidanzata di tutte eppure lui non lo vedevano mai e quindi ci provavano”. Sembra infatti che Edoardo avesse meglio da fare e lasciava la ragazza spesso senza di lui. “Quando due stanno bene vogliono stare insieme, non è possibile stare sempre da soli”, racconta la ragazza che poi fa un’altra confidenza ad Alessio per il quale ha perso la testa.

Anita dice: “Quando ho deciso di troncare con Edoardo lui veniva ogni giorno a casa mia perché non voleva accettarlo. Stavo 7-8 ore a spiegargli con calma che non era quello il modo di affrontare una rottura e che se due persone stanno insieme, non si allontanano di continuo lasciando l’altro sempre solo. Gli ho spiegato che divisi saremmo stati meglio perché quella relazione non faceva bene a entrambi”.

Lei ha subito tanti traumi .

Ma vai a cacare !!! sei solo una smorfiosa , arrogante , viziata .

Non basta che ha umiliato Edoardo pubblicamente, lo stai anche sputtanando , raccontando le sue debolezze , solo per pulirti la coscienza 🤮#grandefratello pic.twitter.com/uzhI9MpCc1 — Anid (@DinaLobina) March 13, 2024

E ancora: “Eppure lui ogni volta tornava solo per parlare e fare in modo di non lasciarci. Io lo accoglievo a casa mia e non se ne andava per ore e ore”. Un racconto che però ha fatto storcere un sacco di nasi fuori. E sui social la asfaltano: “Lei ha subito tanti traumi. Ma vai a cac…!!! sei solo una smorfiosa , arrogante , viziata. Non basta che ha umiliato Edoardo pubblicamente, lo stai anche sputtanando , raccontando le sue debolezze , solo per pulirti la coscienza”, scrive un utente su X.

Leggi anche: “Edoardo avvistato in ospedale”. Grande Fratello, triste voce sull’ex di Anita