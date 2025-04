L’atmosfera post-Grande Fratello continua a infiammare e questa volta al centro del dibattito social ci sono Helena Prestes e Alfonso D’Apice, protagonisti di un botta e risposta a distanza. Tutto è iniziato con una diretta Instagram di Alfonso, durante la quale l’ex concorrente ha parlato della sua relazione con Chiara Cainelli. Fin qui nulla di strano, se non fosse che l’ex gieffino ha colto l’occasione per lanciare frecciatine pungenti verso le altre due coppie nate durante il programma: Javier Martinez e Helena Prestes da un lato, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti dall’altro.

“Non abbiamo bisogno di fare la storia, il video, il TikTok. Stiamo troppo bene,” ha detto Alfonso, aggiungendo: “Condividere con voi la nostra vita, di questo siamo contenti, sicuramente lo faremo, ma ci siamo presi del tempo per noi. Ma ci è venuto in automatico. Io credo che chi faccia il contrario è perché, forse, tra di loro non stanno bene. Noi, invece, stiamo benissimo”.

Grande Fratello, la frecciatina di Helena ad Alfonso

Parole che non sono affatto passate inosservate. I fan degli Helevier e dei Tommavi sono subito insorti, accusando Alfonso di aver attaccato gratuitamente le altre coppie per ottenere visibilità. Ma la vera risposta è arrivata proprio da Helena Prestes, che senza mai fare nomi ha pubblicato quella che sembra una vera e propria replica al vetriolo: “Ci tengo a confermare che ho sempre fatto TikTok, ho sempre fatto storie e mi piace un sacco condividere, scherzare, quei video e tutto. A chi pensa che è un bisogno, solito: grazie, mi fai sempre fare una risata”.

Una stoccata che ha immediatamente scatenato una valanga di commenti e like. I fan di Helena hanno applaudito la modella brasiliana per la sua risposta. Come era la frase hele?surfano sulla vostra onda e vivono di luce riflessa fanno pena un abbraccio a te che con ironia li metti al loro posto BRAVISSIMA”, “I nostri amici con i complessi di inferiorità”, “Hele posso darti un consiglio? Futtitinni hahahaah non giustificarti e non perdere il tuo tempo prezioso per rispondere a persone che valgono meno di zero. È quello che vogliono…la tua attenzione. Ecco tu non dargliela hahhaha. Anzi facci un altro tik tok a noi che ti amiamo”.

Ci tengo a confermare che ho sempre fatto TikTok ho sempre fatto storie e mi piace un sacco condividere scherzare quei video se tutto. A chi pensa che a un bisogno solito ringrazio perché mi fai sempre fare una risata 😂 — helenaprestes (@helenaprestes) April 17, 2025

“Amore stanno tutti con i fegati spappolati , l’invidia li divora . Se non parlano di te nessuno li considera….capisci?? Tu sei la luce , loro sono trasparenti , casomai faremo una colletta per raccattare 10 euro e glieli faremo arrivare con la foto tua e di Javi sopra”, “Tutto questo Hele sai perché? Perché nn se li fila nessuno… Sono del dimenticatoio più profondo… A te te se ama senza se senza ma punto”, si legge ancora.