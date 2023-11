Colpi di scena clamorosi durante l’ultima puntata del Grande Fratello. Protagonista indiscussa, come sempre, Beatrice Luzzi. La puntata si è aperta parlando del rapporto dell’attrice con il giovane Giuseppe e di Anita, amica del calabrese che spesso si è messa in mezzo alla loro storia. “Mi dà fastidio perché è da quando sono arrivata che mi offende, me ne ha dette di tutti i colori. Da parte sua sento una forma di forte invidia, competizione”, ha detto Beatrice parlando di Anita.

“A me interessa di Giuseppe. La Luzzi dice un sacco di cose che non sono vere. Io le ho chiesto scusa per proteggere lui dalla relazione. Non ho nulla contro di lei, non sono invidiosa. Ho conosciuto e avuto un rapporto stretto con Giuseppe prima dell’inizio del loro rapporto, siamo legati da un grande affetto. Il problema è loro e mettono me in mezzo”, è stata la risposta di Anita.

“Povera Bea”. Pubblico nero con autori e concorrenti Grande Fratello: è successo nel giorno del suo compleanno





Sta di fatto che durante la puntata è arrivata la clamorosa rottura tra Beatrice e Giuseppe. Dopo un tira e molla e le ultime litigate, sembrava che le cose tra i due procedessero alla grande, ma contro ogni aspettativa è arrivato l‘addio. “Io in questi tre giorni ho litigato con Beatrice. . ha detto Garibaldi – Sapevo che quando ho iniziato la storia con lei ci sarebbero state delle difficoltà che dovevano essere affrontate”.

“C’è un sentimento con lei e la voglia di stare con lei, ma visti i continui litigi, lo stare male, stanotte ho pensato che devo mettere un punto a tutto. Sì, voglio mettere un punto a questa storia. Non vanno bene i continui litigi”, ha detto ancora lasciando quindi l’attrice, che alle sue parole non si è minimamente scomposta e, anzi, ha risposto: “Il punto l’ho messo io tre giorni fa”.

Beatrice: -“C'è un altro aereo per noi tre e Anita dove sta?”

Anita: -“Ma che c'entro io Bea?”

Beatrice: -“Eh infatti me lo chiedo anche io, ragazzi grazie vi sono grata ma non spendete più soldi”



Doppia figura di merda per i beabaldi#grandefratello #gfpic.twitter.com/iQus85uIJ1 — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) November 14, 2023

Nonostante l’addio i fan di Beatrice e Garibaldi hanno inviato un aereo sulla casa con una bellissima dedica di coppia. L’attrice ha commentato: C’è un altro aereo per noi tre. ‘Unica cura voi, Beabaldi’. E Anita dove sta? Vi siete dimenticati di Anita ragazzi”, ha detto lanciando una frecciatina ad Anita. Dopo qualche battuta, Beatrice Luzzi si è rivolta al pubblico chiedendo di non inviare più aerei per lei e Giuseppe. “Cao ragazzi grazie. Non spendete più soldi per noi, vi prego. Vi sono tanta grata ma non spendete più una lira per me e Giuseppe. Non ne vale la pena”, ha intimato l’attrice ai suoi fan.