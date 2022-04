Svolta importantissima per Barù. Si è fatto conoscere moltissimo nell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ e si è anche avvicinato ad una vittoria sorprendente, visto che si è piazzato al terzo posto dietro solamente alla vincitrice Jessica Selassié e a Davide Silvestri. Grazie dunque alla sua avventura nella Casa più spiata d’Italia, si è messo in mostra e si è fatto notare. E ora è pronta a cominciare una nuova importante esperienza, che i fan non vedono l’ora che possa partire.

Alcuni giorni fa Jessica Selassié ha voluto spiegare quale sia stata la ragione, che l’ha indotta a togliere il segui dai social a Barù: “erché ho tolto il segui a Barù? Perché non sono d’accordo con le sue parole, non è stato un bel gesto il suo e gli ho tolto il segui. Non mi va di creare cose… perché non mi va. Ma non voglio parlare di lui perché questa è la mia diretta. Io adoro i Jerù, sono super ironici e spero non vadano a chiudere l’hashtag perché sono molto divertenti”, ha poi concluso.





Barù ritorna in tv con ‘Alessandro Borghese Celebrity Chef’

Stando a quanto scritto dal sito ‘Coming Soon’, mancano solamente pochi giorni e poi Barù sarà nuovamente protagonista nel piccolo schermo. Non prenderà parte però né ad una trasmissione Mediaset né sbarcherà sulla Rai. C’è un cambiamento totale nella vita del nipote di Costantino della Gherardesca, che metterà al servizio del pubblico tutte le sue doti culinarie. Per chi non lo sapesse, l’ex concorrente del ‘GF Vip 6’ è un noto enologo nonché un importante foodblogger.

Dal 2 maggio Barù sarà uno dei personaggi della trasmissione ‘Alessandro Borghese Celebrity Chef’, che andrà in onda su Tv8 in prima serata. Ovviamente non sarà da solo in questa avventura televisiva, infatti si sfiderà con altri vip in un programma che si preannuncia parecchio interessante. ‘Coming Soon’ ha inoltre aggiunto che si tratta per l’esattezza del secondo obiettivo raggiunto dopo il ‘GF Vip 6’, visto che dal 10 maggio al 30 maggio aprirà i battenti il suo ristorante temporary nella città di Milano.

Insieme a Barù saranno presenti ad ‘Alessandro Borghese Celebrity Chef Fatima Trotta, Filippo Magnini, Giorgia Palmas, Jake La Furia, Aurora Ramazzotti, Melissa Satta ed Enrico Bertolino. Coloro che dovranno giudicare le loro qualità in cucina saranno Angela Frenda, Enrico Bartolini e tutti gli altri clienti del ristorante. Non resta che aspettare l’arrivo del 2 maggio per vedere tutti questi personaggi all’opera.

