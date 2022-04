Spuntano particolari interessanti su Jessica Selassié e il suo rapporto-non rapporto con Barù. Sembra infatti che la ragazza, durante una diretta Instagram con i suoi fan, abbia detto qualcosa che ha fatto immediatamente notizia. La vincitrice del GF Vip 6 ha fatto po’ di chiarezza per quanto riguarda il suo rapporto con Barù. Tutti sanno che c’è dell’interesse nei suoi riguardi, mentre lui è sempre stato frenato da qualcosa. Forse semplicemente non gli piace. Ma è successo qualcos’altro.

Frasi di Barù dette a Verissimo hanno fatto rimanere male Jessica Selassié che ha quindi deciso di togliere il “segui” su Instagram all’amico speciale. Ed è proprio la diretta interessata a spiegarlo durante la live:“Perché ho tolto il segui a Barù? Perché non sono d’accordo con le sue parole, non è stato un bel gesto il suo e gli ho tolto il segui. Non mi va di creare cose… perché non mi va”.





Jessica Selassié, ecco perché ho tolto il “segui” a Barù

“Ma non voglio parlare di lui perché questa è la mia diretta. Io adoro i Jerù, sono super ironici e spero non vadano a chiudere l’hashtag perché sono molto divertenti e ci tengo a precisare che io ho due fandom: #JessVip e #Jeru”. E proprio riguardo i fan ha detto anche che spera vivamente non ci siamo discussioni o divergenze, perché tiene a tutti in egual misura.

Poi Jessica Selassié ha raccontato che i primi tre giorni dopo la vittoria del GF Vip aveva sempre i paparazzi sotto casa e aveva paura di uscire: “Ma adesso, quando sto per strada e le persone ti salutano è molto bello ed io non ero abituata. Vedere questo calore è molto bene ma non sono abituata vedere così tanta gente attorno a me”.

Alla fine Jessica Selassié ha continuato senza sosta a ringraziare i fan per il supporto, rassicurando quelli di sua sorella Lulù e Manuel: “Voglio rassicurare che tutti stiamo bene, anche Lulù e Manuel stanno bene”. Insomma, una confessione degna del GF Vip, ma lei è abituata, no?

Chiara Ferragni e Fedez, vacanze di Pasqua super lusso: quanto costa (a notte) l’hotel. Prezzo davvero per pochi