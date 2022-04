Finito il GF Vip 6, i fan di Barù con Jessica Selassié si sono scatenati ancora di più. Nella Casa non è successo mai niente tra i due e a quanto pare nemmeno fuori, ma i cosiddetti Jerù continuano a sognare questa coppia e soprattutto a interpretare in questo senso ogni loro foto o dichiarazione.

Eppure la stessa princess, che ora si sta godendo il successo e la popolarità raggiunti al reality show, ha fatto capire che per il momento la situazione non si è evoluta. Nel senso che ad oggi non c’è nessun “Barù con Jessica Selassié”. “Vogliamo tenere privato il nostro rapporto. Se ci frequentiamo? Sì noi ci sentiamo molto spesso. Per il momento non c’è molto da dire e raccontare”, ha chiarito lei a Casa Chi.





Barù con Jessica Selassié, fan sicuri: “Gesto per lei”

“Quando ci sarà a modo nostro ve lo faremo sapere. Ovviamente io non rinuncio a niente. Noi siamo liberi di uscire con chi vogliamo ma se non dovesse essere rimaniamo comunque buoni amici. Io sto cercando anche di godermi tanto la mia famiglia. Dopo l’uscita dal GF Vip sono un po’ frastornata. Sto facendo tutto con calma e quando avrò voglia di uscire con qualcuno non mancherà occasione”, ha concluso Jessica Selassié a proposito del rapporto attuale con Barù.

Ma spesso basta una sola foto a far volare la fantasia dei fan ed è quanto accaduto dopo una delle ultime Storie di Barù, subito interpretata come un gesto nei confronti di Jessica Selassié. Nel dettaglio, lo scatto di un albero di pesco in fiore davanti a un altro albero ma verde. Oggettivamente una bella immagine che sa tanto di primavera, ma per i Jerù una dedica a Jessica.

Per molti, infatti, il riferimento alla princess appare chiaro: il rosa (dei fiori di pesco) è il colore preferito di Jessica Selassié e il verde (dell’altro albero) è il colore preferito di Barù. Il risultato è che da ore, come riporta il sito Funweek, i fan della “coppia” del GF Vip 6 parlano di questa foto. Sarà davvero una dedica alla sorella di Lulù e Clarissa o è solo una coincidenza?

“Vogliamo tenerlo privato”. Jessica Selassié, dopo tante voci, cosa succede davvero con Barù