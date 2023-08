Barbara D’Urso, l’ex opinionista rompe il silenzio. Il mondo dello spettacolo e della televisione continua a fare sentire la propria voce in merito a quanto avvenuto alle sorti della conduttrice italiana. Barbara D’urso e l’addio alla Mediaset sono due argomenti su cui anche diversi vip non riescono a darsi pace. La conduttrice dal canto suo ha provato a stemperare la tensione accumulata negli ultimi tempi trascorrendo alcuni giorni di vacanza all’insegna del divertimento e della compagnia degli amici. Ma nonostante si cerchi di allontanare la mente, c’è non riesce più a trattenere il proprio punto di vista e lo dice chiaramente.

L’ex opinionista parla di Barbara D’Urso e del suo addio a Mediaset. Non sarebbe la prima volta che accade: i vip continuano a prendere il ‘caso’ sulla D’Urso come uno spunto di riflessione da declinare non solo in merito alla specifica notizia, ma anche alle sorti del mondo della televisione e dell’intrattenimento. Un esempio lo ha dato Claudio Brachino. L’ex conduttore di Studio Aperto ha rilasciato una lunghissima intervista a TvBlog dove ha detto qualcosa in merito alla cara amica e collega Barbara.

L’ex opinionista parla di Barbara D’Urso: cosa è successo non appena appreso il suo addio a Pomeriggio 5

“Si è fatta confusione: Barbara, il trash e il genere dell’infotainment sono tre cose diverse. Barbara non corrisponde al trash; il trash è l’eccesso linguistico che può capitare in una stagione, ma a me l’equivalenza infotainment=trash non piace. Contaminare l’informazione con il linguaggio dello spettacolo non significa fare trash”, sono state le parole di Claudio Brachino. E come sappiamo, manca ormai solo un mese affinchè al posto di Barbara subentri la collega Myrta Merlino, in arrivo da La7.

Nelle ultime ore anche l’ex opinionista Raffaello Tonon ha affermato qualcosa in merito alla conduttrice sul periodico Mio: “Mi dispiace, da un lato per una questione professionale, perchè non lavorando più con Barbara, ovviamente perderò degli incassi. Dall’altro mi dispiace invece umanamente per lei. Ho lavorato con la d’Urso per quindici anni e tra noi è nata un’amicizia speciale”, ha specificato ancora Raffaello Tonon, che ha poi parlato di ciò che spera in cuor suo possa avvenire.

“Spero che il destino dia a Barbara un’altra possibilità che di sicuro lei saprà cogliere al meglio”. Poi la rivelazione. Raffaello ha confidato il contenuto del messaggio che ha inviato a Barbara non appena appresa la notizia dell’addio a Pomeriggio 5: “Posso capire la sintesi della sua risposta, cambiamenti di vita così radicali ti toccano dentro e possono causarti uno sconvolgimento quotidiano”. Messaggio a cui Barbara ha risposto con un cuore.