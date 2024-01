Barbara D’Urso, chi vuole intervistarla. C’è chi la ama e chi la odia, ma sempre di lei si parla. Dopo il clamoroso addio a Mediaset – il contratto è scaduto proprio il 31 dicembre scorso – sulla conduttrice si sono addensati dubbi e rumor: e ora che cosa farà? Intanto diciamo che Carmelita è impegnata nel suo spettacolo teatrale “Taxi a due piazze” in scena al Parioli di Roma.

Dopo una vacanza-studio a Londra per migliorare il suo inglese, Barbara D’Urso ha risposto sui social a chi le chiedeva lumi sul suo futuro professionale: “Torno, torno ragazzi. Basta cambiare il numero sul telecomando“. Novella 2000 ha rivelato che potrebbe sbarcare sul canale Nove, dove lavora anche Fabio Fazio, ma non sarebbe da escludere neanche l’ipotesi di un’esperienza con Netflix. Ora, tuttavia, il gossip si è scatenato su altro.

Chi sarà il primo a intervistare Barbara? In Rai è caccia all’esclusiva

Mentre si attende di capire quale sarà la nuova veste di Barbara D’Urso e dove sbarcherà, arriva la notizia di Dagospia. In un pezzo di Marco Zonetti viene riportato che a Viale Mazzini, cioè nei piani dirigenziali della Rai, sarebbero molti i conduttori che vorrebbero averla come ospite e intervistarla sulla fine dei rapporti con il Biscione.

Nelle scorse settimane si era parlato di Francesca Fagnani e del suo “Belve” su Rai2 come possibile cornice in cui Barbara avrebbe potuto parlare della fine del rapporto con Mediaset. Tuttavia non c’è ancora nulla di ufficiale. Ovviamente si parla anche di altri volti noti: da Mara Venier a Serena Bortone da Caterina Balivo ad Alberto Matano pare che siano tutti pronti a fare carte false pur di intervistare la popolare conduttrice.

Nei giorni scorsi sembra che Barbara sia andata a cena con Pierluigi Diaco e suo marito Alessio Orsingher. Ebbene il conduttore ha affermato di essere “in lista come tanti suoi colleghi a chiedere un’esclusiva alla D’Urso”. Lei risponde “Mai”, tra il serio e il faceto. E poi c’è l’ipotesi che vedrebbe Barbara alla guida di un nuovo programma Rai: chissà se il suo pubblico la rivedrà presto proprio sulla tv pubblica?

