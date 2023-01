“Sostituita dall’amato collega”. Barbara D’Urso, arrivano conferme: brutto momento per lei

Indiscrezioni molto forti stanno uscendo fuori su Barbara D’Urso, che potrebbe essere sostituita da un collega. Non starà certamente facendo salti di gioia la conduttrice televisiva, la quale avrà letto queste voci che stanno girando in modo sfrenato. Non ci sono ancora sue reazioni ufficiali e nemmeno quelle di Mediaset, ma la fonte è decisamente molto affidabile. Stiamo parlando dell’influencer Deianira Marzano, nota per essere una grande esperta del mondo del gossip e della televisione.

Oltre a comunicare questa informazione che riguarda in un certo senso Barbara D’Urso, che dovrebbe essere sostituita da questo collega nel suo programma, aveva anche fornito news su un altro argomento che interessa molto al pubblico. Infatti, ha ricevuto una segnalazione relativa ad Ida Platano e Alessandro Vicinanza, infatti c’è chi accusa che sia tutta una farsa la loro relazione sentimentale. Ma torniamo adesso a Barbarella e vediamo cosa sarebbe stato deciso ai suoi danni.

Leggi anche: “Così proprio non va”. Batosta per Barbara D’Urso: la notizia peggiore le rovina la giornata





Barbara D’Urso sostituita da un collega: la voce bomba

Entrando maggiormente nello specifico, Barbara D’Urso potrebbe aver ormai perso il posto a La pupa e il secchione. Potrebbe essere sostituita da un bravo collega, amatissimo dai telespettatori, che riuscirebbe nell’intento di tornare protagonista su Italia1. Se per quanto concerne Pomeriggio Cinque non sembrano esserci problemi, con lei che continuerà a condurre il programma nonostante ascolti non sempre esaltanti, per l’altra sua trasmissione la sostituzione sembra essere inevitabile.

Secondo quanto riferito su Instagram da Deianira Marzano, Barbara D’Urso non condurrà La pupa e il secchione e a presentarlo sarà Enrico Papi: “Pare che sia stato confermato che Enrico Papi sarà al timone de La pupa e il secchione”. Papi era già stato il conduttore di questo programma nel 2006 e nel 2010. Inoltre, nelle edizioni del 2020 e 2021 erano stati scelti rispettivamente Paolo Ruffini e Andrea Pucci, prima che Carmelita approdasse su Italia1. Ma ora un altro cambiamento improvviso alla guida della trasmissione.

Parlando invece delle conduzioni recenti di Enrico Papi, nel 2022 ha presentato Big Show – Enrico Papi ì, mentre dal 2021 è padrone di casa di Scherzi a parte. Nel 2020 e 2021 ha invece presentato Name That Tune – Indovina la canzone e Italia’s Got Talent.