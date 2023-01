“Così proprio non va”. Batosta per Barbara D’Urso: la notizia peggiore le rovina la giornata

Notizia bruttissima su Barbara D’Urso e Pomeriggio Cinque. Sinceramente nemmeno i più pessimisti si sarebbero aspettati di dover leggere una cosa del genere, ma purtroppo il peggiore incubo è diventato realtà nelle scorse ore. Carmelita non ha ancora commentato ciò che sta succedendo, ma inevitabilmente potrebbe farlo tra non molto, se la situazione non dovesse mutare. E anche Mediaset potrebbe essere costretta a dover prendere delle decisioni, che non farebbero certamente piacere.

Intanto, nella serata di venerdì 27 gennaio, Barbara D’Urso ha commesso una gaffe clamorosa a Pomeriggio Cinque. Lei ha sbagliato il nome del collega Francesco Vecchi di Mattino Cinque, mentre stava facendo un riepilogo della vicenda Lollobrigida: “Ne ha parlato anche Francesco Vacchi”. A quel punto la regia ha invitato la donna a fare subito la rettifica: “Che c’è? Ah sì, Vecchi non Vacchi. Ma devo correre e mi è scappato Vacchi, che tra l’altro è un mio amico”. Nulla di particolarmente grave, ma ha inserito una vocale errata sul cognome del giornalista.

Barbara D’Urso e Pomeriggio Cinque: pessima notizia

Dunque, Barbara D’Urso ha ricevuto una notizia davvero bruttissima che riguarda Pomeriggio Cinque. E il riferimento è inevitabilmente agli ascolti televisivi, che tanto sono a cuore alle emittenti. Come sapete, dal lunedì al venerdì c’è sempre una sfida diretta tra la conduttrice Mediaset e Alberto Matano, che conduce La vita in diretta su Rai1. E quest’ultimo ha collezionato un altro risultato straordinario, che ha praticamente messo in imbarazzo la collega, la quale non sta riuscendo a tenere il suo passo.

La vita in diretta ha totalizzato 2 milioni e 21mila telespettatori in fase di presentazione e poi è riuscita anche ad arrivare a 2 milioni e 580mila. Lo share conquistato è stato pari al 21,93%. E anche Geo su Rai3 ha fatto meglio di Barbara D’Urso, con 1 milione e 474mila spettatori. Malissimo Pomeriggio Cinque con appena 1 milione e 263mila nella presentazione e il 12,40% di share nella trasmissione vera e propria. Una differenza di circa 10 punti di share, che sta mettendo in crisi l’emittente televisiva di Berlusconi.

Dovrà invertire necessariamente la tendenza già dalla prossima settimana, altrimenti potrebbe essere messo tutto in discussione. Barbara D’Urso sperava di ottenere degli obiettivi migliori, ma allo stato attuale la maggioranza del pubblico ha voglia di premiare Alberto Matano.