Ultima puntata della settimana di Pomeriggio Cinque per Barbara D’Urso con tanto di gaffe improvvisa. La conduttrice televisiva si stava soffermando su uno dei temi più importanti degli ultimi giorni, quando si è espressa in modo errato. Immediatamente la regia si è accorta della disattenzione e lei ha tentato in tutte le maniere di rimediare, ma ormai il guaio era stato fatto e non ha potuto fare altro che rettificare quanto detto. Nella foga del momento non si era proprio resa conto dell’accaduto.

Durante l’appuntamento del 27 gennaio con Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha commesso una gaffe inaspettata in diretta. L’argomento principe della puntata era la morte di Gina Lollobrigida, anche se la defaillance non è avvenuta direttamente sulla diva italiana morta a 95 anni. La presentatrice Mediaset ha avuto diversi ospiti in studio, tra cui Paola Comin che ha esclamato: “Il figlio ha detto che Piazzolla le ha fatto il lavaggio del cervello per i soldi? Sono stupita, abbiamo sempre frequentato Gina anche con Piazzolla e non era isolata”.

Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso fa una gaffe in diretta

Successivamente il sito Gossip e Tv ha fatto sapere che durante Pomeriggio Cinque Barbara D’Urso, prima di fare questa gaffe inattesa, ha ascoltato altre dichiarazioni di Paola Comin su Gina Lollobrigida: “Il rapporto con Milko è sempre altalenante, c’è stata una rottura fortissima e poi si erano riparlati. Ci sono stati alti e bassi, comunque c’era un rapporto anche di amore essendo madre e figlio. Gina non era assolutamente un burattino nelle mani di qualcuno”. Poi l’errore di Barbarella, parlando di un suo collega.

Barbara D’Urso ha sbagliato il nome del collega Francesco Vecchi di Mattino Cinque, mentre stava facendo un riepilogo della vicenda Lollobrigida: “Ne ha parlato anche Francesco Vacchi”. A quel punto la regia ha invitato la donna a fare subito la rettifica: “Che c’è? Ah sì, Vecchi non Vacchi. Ma devo correre e mi è scappato Vacchi, che tra l’altro è un mio amico”. Nulla di particolarmente grave, ma ha inserito una vocale errata sul cognome del giornalista, che conduce il programma insieme a Federica Panicucci.

"C'era stata una rottura tra Gina e il figlio ma lei lo amava"



Paola Comin, amica della Lollo, a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/aT2Yeiwnf7 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) January 27, 2023

Recentemente su Barbara D’Urso era esploso il gossip, infatti la davano vicinissima all’imprenditore Flavio Briatore. Ma lei stessa ha ammesso a Tv Sorrisi e Canzoni: “Penso ai miei figli. E all’amore della gente che mi dimostra affetto ogni giorno: con Pomeriggio Cinque facciamo del bene e tante opere di solidarietà”.