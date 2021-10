Puntata bollente di ‘Pomeriggio Cinque’ nella giornata di lunedì 18 ottobre. E grande protagonista è stata proprio la padrona di casa Barbara D’Urso, che non ha fatto tanti giri di parole e ha stroncato l’ospite Amedeo Goria, nonché la sua fidanzata Vera Miales. L’ex concorrente del ‘GF Vip 6’, uscito da poco dalla Casa più spiata d’Italia, è stato collegato con la trasmissione di Canale 5 e si è soffermato sulla sua dolce metà, alla luce anche delle voci uscite su una presunta gravidanza di Vera.

Il conduttore del reality show, Alfonso Signorini, ha ascoltato tutto quello che si sono detti nella Casa e ha preferito abbandonare lo studio, mentre si confrontavano Goria e Miales nell’ultima puntata in diretta. Quindi è rientrato e ha chiesto a Vera Miales di dire la verità. “Io faccio il direttore di giornale da un po’ di tempo e sinceramente. I paparazzi dovevi vivi tu non li conosco. Dì la verità è vera questa gravidanza e soprattutto che tu non hai chiamato nessuno per farti fotografare?”. Ma veniamo adesso a Barbarella.

Durante il primo appuntamento della nuova settimana, Barbara D’Urso ha messo alle strette Amedeo Goria e gli ha chiesto: “Siete fidanzati tu e Vera?”. E il giornalista ha risposto: “Sono semi fidanzato”. Ovviamente è accaduto il putiferio in studio, alla luce di questa sua affermazione, e in tanti hanno attaccato Goria. Dopo che le discussioni con gli altri ospiti hanno raggiunto comunque una certa tensione, la presentatrice Mediaset ha definitivamente smascherato Amedeo con delle frasi inequivocabili.





Dopo aver ascoltato le parole di Amedeo Goria, che si è dunque definito semi fidanzato con Vera Miales, Barbara D’Urso non si è trattenuta: “Amedeo continua a dire di volerle bene. Se uno mi dice che le vuole bene, una due…No, o mi ami o non mi ami. E poi scusa, sei stato nelle mie trasmissioni cinquanta volte con questa storia di Vera. Entri al GF da single, esci e dici che le vuoi bene, qualcosa in più di bene. Guenda contentissima devo dire. Dai, a Guenda non piace proprio”

Prima di Barbara D’Urso, a commentare la vicenda in diretta era stata, tra le altre, Patrizia Groppelli: “Non ha inventato una gravidanza vero?. E lui ha replicato: “Le voglio bene, credo di no”. Poi la Groppelli ha aggiunto: “Ma se lo è inventato!”. Quindi, ci sono tanti dubbi intorno a ciò che è accaduto tra Amedeo e Vera e chissà se nei prossimi giorni lei non fornirà maggiori delucidazioni.