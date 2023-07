Barbara D’Urso non è la sola, continua la rivoluzione in tv. Grandi cambiamenti che stupiscono i telespettatori italiani lasciando senza parole. Accade questo non solo nel mondo della Rai, ma anche a Mediaset. E il nome di Barbara D’urso non è il solo a fare chiacchierare e girare sul web. Nelle ultime ore si è appreso che altri cinque nomi iconici non sarebbero andati incontro a una conferma. La notizia è già sulla bocca di tutti i più fedeli seguaci della programmazione Mediaset.

Non solo Barbara D’Urso messa in panchina. Sarebbero altri i nomi a non essere stati confermati in vista dei palinsesti tv e non solo in Mediaset. Il volto della televisione italiana sembra andare incontro a uno dei più grandi stravolgimenti mai visti fino ad ora. Si parte da Manila Nazzaro, per poi passare ad Antonella Elia, Roberta Capua, fino a Belen Rodriguez, Lucia Annunziata e Adriana Volpe. Ma non finisce qui.

Non solo Barbara D’Urso messa in panchina: fuori i nomi che restano ancora senza un programma

Restano ancora senza alcun timone da guidare anche Claudio Lippi, Massimo Giletti e Alessandro Greco. E tra questi anche Elena Santarelli che secondo quanto riferito sulla rivista Oggi sembra aver sentito tutto il peso del duro colpo: l’ha “presa malissimo”. Insomma, per riferirci ancora al nome di Barbara D’urso, sarebbero ancora molti i volti noti al mondo dello spettacolo e della televisione a non aver ricevuto ancora alcun ‘incarico’.

Stiamo parlando anche dei diversi ospiti vip che si sono alternati nel salotto televisivo di Barbarella, un esempio? L’ex gieffina Antonella Fiordelisi, molto chiacchierata all’interno della casa del GF Vip e su cui molti avrebbero scommesso, ma anche Soleil Sorge, seguita da Guendalina Tavassi, Elena Morali, Paola Caruso, Maria Monsè e Francesca Cipriani.

Lo scenario è ancora tutto da rivedere, e in attesa di scoprire le varie e disparate collocazioni dei suddetti, il focus resta ancora su Barbarella. Negli ultimi giorni la conduttrice ha rotto il silenzio davanti all’ennesima indiscrezione che la vedrebbe seduta al tavolo della giuria di Ballando. “Quell’ipotesi non mai esistita” ha riferito la diretta interessata nel corso di un’intervista per Repubblica. Sulle sorti televisive della D’Urso ancora tutto tace, ma qualcosa starà già bollendo in pentola? Lo scopriremo.