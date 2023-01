Ritorno da incubo per Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque. Dopo la pausa natalizia, nella giornata di lunedì 9 gennaio la conduttrice televisiva ha fatto nuovamente compagnia a milioni di telespettatori di Canale 5. Ma non sono affatto arrivati i risultati sperati alla vigilia, infatti sul social network Twitter, come ricostruito dal sito Gossip e Tv, è successo di tutto. Attacchi durissimi nei confronti della padrona di casa, che sicuramente pensava di dover avere un’accoglienza decisamente differente.

Il nuovo anno è iniziato dunque in malo modo per Barbara D’Urso. Pomeriggio Cinque è stato criticato duramente e apertamente, con tanto di tweet apparsi in rete, che hanno preso di mira l’intera trasmissione e soprattutto l’organizzazione e le parole di Barbarella. C’è anche chi ha provato a difenderla, ma a prevalere sono stati i commenti negativi nei riguardi della donna. Andiamo a vedere per quali ragioni è stato contestato il suo operato, che ha coinvolto più di un episodio.

Barbara D’Urso, critiche per Pomeriggio Cinque: cosa è successo

In primis Barbara D’Urso e Pomeriggio Cinque sono finiti nel vortice delle proteste del pubblico per la storia riguardante Alice Neri, la giovane trovata senza vita e carbonizzata durante la notte tra il 17 e il 18 novembre scorsi a Concordia. Per il suo assassinio è accusato un uomo originario della Tunisia, Mohamed Gaaloul. A proposito di questo, un internauta ha detto: “La mamma di Alice ha parlato anche in altre trasmissioni, nuovo anno e vecchie bugie d’ursiane”. Infatti, Carmelita aveva fornito un’altra versione.

Barbara D’Urso ha esclamato: “Come sapete sceglie quelle rarissime volte di parlare solamente di farlo con me e quindi con voi”. Poi ancora un altro attacco dal web: “Hanno tagliato il budget illuminazione nello studio? Barbara, un’altra persona rispetto a qualche mese fa”. Poi le critiche per la gestione del caso relativo al decesso di Lando Buzzanca: “Pomeriggio Cinque, ma mandate via Morena (Funari n.d.r.), ma chi è lei? Vada a lavorare, abbiate rispetto del figlio e di Lando. Basta, è vergognoso, Barbara seleziona le persone”.

#pomeriggio5 ma mandate via #Morena ma chi è lei …ma che vada a lavorare….abbiate rispetto del figlio #Massimiliano e rispetto per #Lando ….Morena fuori !!!!Ma basta è vergognoso #Barbara ….cerca di selezionare le persone!! — rosaida varchi (@rosaida63) January 9, 2023

Hanno tagliato il budget illuminazione nello studio di #Pomeriggio5 ?!

Barbara, un'altra persona rispetto a qualche mese fa! — Niklaus (@Niklaus_R) January 9, 2023

La mamma di Alice ha parlato anche in altre trasmissioni, nuovo anno, vecchie bugie dursiane #Pomeriggio5 — Esmeralda (@Esmeral86825433) January 9, 2023

Infine, è stato scritto da un utente: “Ma ancora speculate su Lando Buzzanca per fare audience? Bastaaa, fatelo riposare in pace”. Quindi, tantissime critiche per la presentatrice Mediaset, che sicuramente ha avuto un inizio di 2023 che non può considerarsi certamente indimenticabile.