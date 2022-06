“Ce l’ho fatta”. Barbara D’Urso non può nascondere la sua gioia: “È così straordinario”

Barbara D’Urso da record. La popolare e chiacchierata conduttrice viene da un periodo molto particolare. Nelle scorse settimane si sono susseguite le voci su un suo possibile addio a Mediaset. Già la scorsa stagione era arrivata il ridimensionamento con la cancellazione di alcuni programmi e in generale meno spazio per Carmelita. Ma poi proprio poche ore fa ecco la notizia di un nuovo matrimonio proprio con la rete che la ospita.

La notizia è stata data da The Pipol TV: “Questa volta è ufficiale: Barbara D’Urso ha rinnovato per un altro anno con Mediaset. Dunque, la conduttrice tornerà a settembre alla guida di Pomeriggio Cinque. Questo al momento è l’impegno previsto per Barbara. La pupa e il secchione potrebbe saltare una stagione per i costi troppo alti. E Live non è la D’Urso non tornerà. Dunque, da settembre Barbara sarà nuovamente padrona di casa di Pomeriggio Cinque“. E ora per Barbara D’Urso un risultato record…





Barbara D’Urso fa record e batte l’Estate in diretta

Proprio nella giornata di ieri, lunedì 6 giugno, Barbara D’Urso se l’è dovuta vedere con il suo Pomeriggio 5 contro un avversario davvero ostico. Ha infatti ripreso “Estate in diretta” con Roberta Capua e Gianluca Semprini. Per Carmelita si è trattata della prima sfida con il programma di Rai1 e i risultati dell’Auditel l’hanno premiata. Barbara D’Urso e Pomeriggio5 hanno infatti vinto la gara degli ascolti. E la conduttrice non ha mancato di festeggiare sui social.

Pomeriggio5 e Barbara D’Urso hanno conquistato il 20,33% di share, con 1 milione e 517mila spettatori in fase di presentazione. Il programma, invece, ha totalizzato 1 milione e 431 telespettatori per il 18,03% di share. Battuti, anche se di poco, Roberta Capua e Gianluca Semprini, che con la prima puntata della nuova stagione di “Estate in diretta” si sono fermati, si fa per dire, a poco più del 17% con 1 milione e 360mila spettatori.

Un risultato che ha fatto gioire Barbara D’Urso su Twitter: “Io non trovo davvero le parole per ringraziarvi… Siamo a giugno e voi ci avete regalato un record straordinario di ascolti… 21.23% di share nel pubblico attivo per #Pomeriggio5!!!! #colcuore”. Dunque un grande risultato per la conduttrice che ha da poco rinnovato con Mediaset e che condurrà Pomeriggio5 per l’ultima settimana prima delle meritate vacanze. Vedremo se anche nei prossimi gionrni saprà ripetersi…

