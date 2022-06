Barbara D’Urso e Mediaset, un matrimonio messo in discussione più volte negli ultimi mesi tra rumor contrastanti tra di loro. Ora, però, è stata messa probabilmente la parola fine alla vicenda con la decisione praticamente ufficiale assunta dai vertici dell’emittente televisiva capitanata da Pier Silvio Berlusconi. A breve potremmo leggere qualche dichiarazione della diretta interessata o del Biscione, ma sta di fatto che ormai tutti i dubbi sono dissipati. E altri colpi di scena sembrano impossibili.

Barbara D'Urso a Mediaset anche in futuro? Questa la domanda più ricorrente del pubblico e ora pare che ci sia la risposta definitiva al quesito.





Barbara D’Urso a Mediaset, la decisione sul futuro

Come ben sapete, Barbara D’Urso con Mediaset ha un contratto che arriverà alla sua naturale scadenza il prossimo mese di dicembre. Per questa ragione era ormai inevitabile una decisione da dentro o fuori perché ritardare ancora era impensabile. Il Biscione ci ha pensato sicuramente a lungo e alla fine ha partorito la sua scelta, anticipata da The Pipol Tv su Instagram. Ora si aspettano davvero solamente gli annunci, ma dietrofront non sono assolutamente previsti all’orizzonte.

Questo l’annuncio in anteprima di The Pipol Tv: “Questa volta è ufficiale: Barbara D’Urso ha rinnovato per un altro anno con Mediaset. Dunque, la conduttrice tornerà a settembre alla guida di Pomeriggio Cinque. Questo al momento è l’impegno previsto per Barbara. La pupa e il secchione potrebbe saltare una stagione per i costi troppo alti. E Live non è la D’Urso non tornerà. Dunque, da settembre Barbara sarà nuovamente padrona di casa di Pomeriggio Cinque”. E subito sono arrivate le prime reazioni.

Non tutti sono apparsi felicissimi dopo questo annuncio, che consolida la posizione di Barbara D’Urso a Mediaset, infatti ci sono stati commenti discordanti: “Ancoraaaa, no!”, “Ma basta non guardarla, per me sa fare bene il suo lavoro come tante altre”, “Oh no, ancora il pollaio. Meno male che si può fare zapping”. Adesso bisognerà capire se annuncerà questa notizia ai suoi fan anche sul suo profilo Instagram ufficiale.

