“Mediaset ha deciso”. Barbara D’Urso, la notizia è appena arrivata: “Costretti a farlo”

La notizia è di questi giorni. Barbara D’Urso non sarà al suo posto a Pomeriggio5 la prossima estate. Il contenitore di attualità, cronaca e gossip subirà dunque un cambiamento nell’edizione estiva. Al posto di Carmelita spazio ad un volto noto che sta conquistando sempre di più il pubblico. Stiamo parlando di Veronica Gentili che si è fatta conoscere e apprezzare in “Stasera Italia”, “Controcorrente” e “Buoni o Cattivi”.

Intanto Barbara D’Urso è impegnata da qualche settimana anche su Italia1 con la conduzione de “La Pupa e il Secchione Show”. Programma che recentemente ha vissuto un episodio davvero clamoroso con la squalifica di Paola Caruso. La concorrente ha infatti aggredito Mila Suarez, uno scontro durissimo, una violenza che la produzione non ha proprio potuto perdonare. A nulla sono valse le sue scuse. Per la conduttrice, comunque, ecco arrivare una notizia nelle ultimissime ore.





Con la Pasqua che si avvicina molti conduttori si prenderanno uno o più giorni di riposo. Ma ciò non accadrà per Barbara D’Urso. Il suo impegno a Pomeriggio 5 andrà infatti avanti. E anche lunedì 18 aprile, lunedì di Pasquetta, Carmelita sarà regolarmente al suo posto per dare informazioni al suo affezionato pubblico.

Inizialmente Barbara D’Urso aveva faticato e non poco per la concorrenza de “La vita in diretta”. Il programma di Alberto Matano, tuttavia, negli ultimi tempi ha perso qualcosina. Mentre Pomeriggio 5 dopo un inizio incerto conquista ora 1.385.000 spettatori ovvero il 15,8% di share, nella presentazione in onda dalle 17:24 alle 17:33, e 1.461.000 spettatori con il 14,9% (saluti: 1.380.000, 12,5%).

Continua nel frattempo la ‘battaglia’ della D’Urso per ridare fiato a “La Pupa e il Secchione”. Lo show fa fatica, il pubblico sui social ha dichiarato di preferire le edizioni con Paolo Rufini e Andrea Pucci. Ma Carmelita non si arrende e va avanti per la sua strada. In passato ha superato altri momenti difficili e si è sempre rimessa in piedi. Succederà anche stavolta?

