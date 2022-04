Nei mesi estivi ci sarà un cambio della guardia a Pomeriggio 5. Non ci sarò Barbara D’Urso al timone, ma Veronica Gentili. I tempi sono cambiati e Mediaset non vuole lasciare sguarniti gli spazi informativi: dal Covid alla guerra in Ucraina, passando per il caro energia, c’è una crescente richiesta da parte del pubblico di notizie ed approfondimenti. Per questo motivo la tv di Cologno Monzese non vuole farsi trovare impreparata e in vista dell’estate opererà dei cambiamenti.

Stando a quanto scrive Alberto Dandolo nella sua rubrica sul settimanale “Oggi”, Mediaset vuole proseguire con la messa in onda di Pomeriggio 5 e affidare la conduzione alla giornalista in forza a Rete4. Secondo il retroscenista, Barbara D’Urso saluterà i telespettatori per la meritata pausa estiva e tornerà regolarmente a settembre alla conduzione di Pomeriggio 5, ma nel frattempo la lanciatissima Veronica Gentili, già al timone di “Stasera Italia Weekend” e “Controcorrente” su Rete4, dovrebbe tenere a battesimo la versione vacanziera della trasmissione.





Nel frattempo Pomeriggio 5 va avanti regolarmente e come accade ogni pomeriggio Barbara D’Urso durante il promo annuncia quali saranno gli argomenti di cui si occuperà a Pomeriggio 5. Tuttavia durante una pausa pubblicitaria della soap opera truca Brave and Beautiful è apparsa per pochi secondi Barbara D’Urso che esclamava: “Mi avete fatto saltare”. Un breve fuori onda che non è passato inosservato agli utenti del web che l’hanno riproposto immediatamente sui social.

Quindi è stata la stessa Barbara D’Urso – dopo aver fatto il suo ingresso nello studio di Pomeriggio 5 – a spiegare cosa è realmente accaduto: il promo è saltato per problemi tecnici e la presentatrice Mediaset è rimasta davanti alle telecamere per 15 minuti senza sapere cosa stesse accadendo. La conduttrice pensava addirittura di essere nuovamente vittima della trasmissione Scherzi a Parte: “Benvenuti a tutti! Sapete che io non ho segreti con voi e vi dico tutto. E infatti non posso non raccontarvi cosa è successo poco fa”, ha esordito.

“Ogni giorno poco dopo le 17 io entro nelle vostre case, mi collego con voi e vi racconto cosa vedrete a Pomeriggio5 – ha proseguito Barbara D’Urso -. Vi dico tutti gli argomenti e questo doveva succedere anche oggi. Mi sono messa davanti alle telecamere alle 17 e sono stata ferma per 13 minuti non sapendo cosa stava succedendo. Vi giuro che pensavo di essere su Scherzi a Parte. Alla fine non sono andata in onda con il solito promo, ma non ci sono problemi, è stato un errore e vi racconto tutto adesso. – ha concluso la presentatrice – Ora vediamo di cosa parleremo oggi a Pomeriggio 5”.

