Barbara D’Urso ha sì limitato le sue apparizioni in tv da protagonista ma entra comunque ogni giorno nelle case degli italiani. Il suo Pomeriggio 5, che è stato ridimensionato negli argomenti già da tempo, al momento è l’unico programma da lei condotto ma c’è stato un periodo che la presentatrice era in onda praticamente sette giorni su sette e anche la sera tra Domenica Live e Live-Non è la D’Urso. Senza contare che, prima di approdare agli appuntamenti quotidiani, Carmelita è stata alla guida di diversi reality show.

Ricordiamo numerose edizioni del Grande Fratello, Un due tre stalla, La Fattoria, Reality Circus, La pupa e il secchione e tanti altri. Ha poi condottò Mattino Cinque, attualmente presentato da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Tutto questo preambolo per arrivare a dire che, stando a quanto si legge su Tv Blog, potrebbe chiudersi presto un’era dopo tanti anni da regina di Mediaset. L’ultima indiscrezione, infatti, parla di addio.

Leggi anche: “Allora vattene”. Pomeriggio 5, Barbara D’Urso non ci sta: in studio succedono cose assurde





Barbara D’Urso “ha detto no”: addio a Mediaset?

Secondo quanto riportato da Tv blog, la padrona di casa di Pomeriggio Cinque “avrebbe deciso di non accettare un’offerta di contratto biennale da parte della sua azienda. […] Barbara D’Urso lascerà così Mediaset dopo qualche decennio di permanenza”. Non è una notizia ufficiale, la diretta interessata non ha ancora confermato o smentito questa indiscrezione ma il sito parla anche del suo futuro professionale.

Per esempio, sempre secondo Tv blog, è ancora in piedi l’ipotesi che Barbara D’Urso possa entrare a far parte della giuria della nuova edizione di Ballando con le stelle di Milly Carlucci. “Ci siamo viste, abbiamo chiacchierato”, aveva risposto la conduttrice Rai su questa eventualità senza però sbilanciarsi. Ma ci sarebbe anche un’altra ipotesi: sbarcare sulle cosiddette piattaforme.

“Secondo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di captare ed in seguito di appurare, per Barbara D’Urso si potrebbero aprire le porte di quelle che ora sono chiamate piattaforme, per un impegno sostanzialmente diverso rispetto a quelli da lei intrapresi nel corso della sua lunga carriera. Piattaforma ed impegno che verranno svelati al termine dei contatti che sarebbero in corso di questi tempi”, si legge ancora.