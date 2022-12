Barbara D’Urso mostra le rughe a Pomeriggio 5. Durante la puntata andata in onda giovedì 1 dicembre la conduttrice ha introdotto il tema della tanto discussa chirurgia estetica e in studio non poteva mancare Guendalina Tavassi. L’ex volto del Grande Fratello e concorrente dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi ha parlato del suo rapporto con il fisico e la chirurgia estetica.

Sempre più personaggi del mondo dello spettacolo, anche in giovane etò, si affidano al filler, al botox e alla chirurgia estetica per tentare di nascondere i segni del tempo che avanza e la sorella di Edoardo Tavassi ha parlato dei suoi ritocchini.

Barbara D’Urso mostra le rughe a Pomeriggio 5: la foto

Da sempre favorevole alla chirurgia estetica, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha parlato di tutti gli interventi a cui si è sottoposta. A cominciare dal naso, rifatto in giovane età, alla riduzione del seno dopo aver allattato i tre figli, il filler alle labbra e i trattamenti al viso dal suo chirurgo di fiducia. Dopo aver parlato di botox, Barbara D’Urso ha mostrato le rughe lasciando tutti di sasso.

“Come potete vedere è molto sobria, tira indietro i capelli Guendalina. E comunque rompiamo gli schemi e diciamo che una può vestirsi anche come vuole”, ha detto Barbara D’Urso presentando la Tavassi in studio. “Quanti interventi ho fatto? Sul viso ho rifatto solo il naso, e qualche punturina alla bocca, un po’ di filler”. E il seno? Nulla? “Prima il seno era di più, ho allattato tre figli. Ho dovuto fare la riduzione”, ha detto Guendalina non convincendo del tutti i presenti in studio.

Tutta la verità sui ritocchini di Guendalina Tavassi 💉#Pomeriggio5 pic.twitter.com/WJXcr2V4Fm — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) December 1, 2022

“I glutei mai ritoccati, davvero, sono miei”, ha tenuto a precisare Guendalina. Poi capito botox, una tossina che viene iniettata per distendere la pelle e cancellare le rughe. A questo punto, lasciando tutti i presenti senza parole, Barbara D’Urso ha mostrato le rughe: “Amiche mie, sapete cos’è il botox? Si tratta di una tossina usata per attenuare le rughe. Quando vedete una come me che quando alza le sopracciglia è piena di rughe vuol dire che non fa il botox. Quando vedete Guendalina che ha una sorta di piazza in fronte vuol dire che ha fatto il botox”.