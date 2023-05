Momento molto difficile per Barbara D’Urso, colpita da un lutto nelle scorse ore. Il suo dolore è immenso per la perdita di una persona straordinaria, che ha fatto la storia e che è entrata nel cuore di milioni di persone. Ha utilizzato il suo profilo Twitter ufficiale per scrivere un bellissimo messaggio in memoria della defunta. Un dispiacere enorme per la conduttrice televisiva di Pomeriggio Cinque, la quale ha fatto piangere anche tantissimi suoi follower.

Per Barbara D’Urso sono state ore parecchio complicate perché questo lutto l’ha segnata profondamente. Riprendersi non sarà semplicissimo, ma inevitabilmente dovrà conviverci. Molto probabilmente parlerà di questa donna magnifica, che ora non c’è più, nel corso dell’appuntamento televisivo in programma giovedì 25 maggio su Canale 5. E inviterà certamente diversi ospiti, i quali si soffermeranno su quella figura storica.

Barbara D’Urso in lutto: “Per me non morirai mai”

Quindi, Barbara D’Urso le ha subito dedicato un post strappalacrime, che conferma il suo dolore per un lutto molto grave per il mondo della musica. Se n’è andata per sempre un’artista di fama mondiale, la quale ha conquistato davvero tutto il pianeta. Queste le parole della presentatrice Mediaset per salutare un’ultima volta Tina Turner: “Così, per sempre…Addio regina del rock e grazie di tutto. #TinaTurner #gliartistinonmuoionomai”.

Anche Eros Ramazzotti ha speso parole meravigliose per la cantante Turner: “Sono profondamente scosso dalla notizia della scomparsa di una delle più grandi artiste di tutti i tempi, una grande donna , un’icona mondiale. Tina è stata per tutti noi un simbolo sotto ogni forma, artistica e umana. Perdiamo il meglio, una persona straordinaria. Ciao Tina, ti sarò sempre riconoscente. Eros”. L’artista è morta a 83 anni, dopo una lunga e difficile malattia.

Tina Turner ha lasciato in eredità brani straordinari ed è stata anche inserita nella Rock and Roll Hall of Fame. Ha anche ottenuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame ed è stata apprezzata anche per le sue doti di attrice.