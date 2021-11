Colpo di scena nella televisione e più precisamente a Mediaset. La grandiosa novità fa riferimento a Barbara D’Urso, sulla quale negli ultimi giorni erano uscite fuori voci tutt’altro che positive. Si è infatti parlato con insistenza di un possibile mancato rinnovo del contratto con il ‘Biscione’ e di un suo approdo in un’altra emittente. Sarebbe infatti corteggiata moltissimo da Sky, che potrebbe affidarle un’importante trasmissione a Tv8, ovvero il canale che i telespettatori possono vedere in chiaro.

Le indiscrezioni hanno infatti riferito che alla scadenza naturale del contratto, dicembre 2022, il contratto di Barbara D’Urso non sarà rinnovato. E c’è di più, nei prossimi mesi il suo spazio sulle reti Mediaset sarà sempre più ridotto, se non cancellato del tutto. In questi giorni l’ex attrice starebbe valutando altre offerte di lavoro. Eppure adesso è spuntato fuori un rumor di senso opposto, infatti starebbe per togliere il posto ad una famosa collega, che subirebbe un vero e proprio choc se fosse tutto confermato.

Dunque, Mediaset starebbe ancora pensando a cosa fare nel 2022 e in queste settimane dovrà necessariamente assumere una decisione definitiva. E la clamorosa variazione potrebbe riguardare uno dei suoi programmi di punta. Barbara D’Urso irromperebbe prepotentemente sulla scena, lasciando a bocca asciutta l’altra conduttrice, convinta di poter essere lei la presentatrice della trasmissione. Invece, il settimanale ‘Nuovo’ di Riccardo Signoretti ha sganciato la bomba.





Ebbene sì, Barbara D’Urso non solo non lascerebbe Mediaset l’anno prossimo ma farebbe un salto di qualità. Oltre a ‘Pomeriggio Cinque’, potrebbe infatti presentare la nuova edizione de ‘L’Isola dei Famosi’ facendo così fuori Ilary Blasi. Questo quanto riportato da ‘Nuovo’: “Isola dei Famosi, ora dicono: D’Urso va al posto di Ilary Blasi”. Proprio alcuni giorni fa ‘TvBlog’ aveva pubblicato una notizia completamente diversa, con Ilary pronta a condurre il reality show. Invece qualcosa sembra essere cambiato improvvisamente.

Proprio la scorsa settimana è stato riferito che Ilary Blasi dovrebbe ritornare a condurre ‘L’Isola dei Famosi’ su Canale 5 nel 2022. Quindi, la trasmissione sarebbe riconfermata così come il nome della presentatrice. Nonostante il disastro con ‘Star in the star’, Mediaset vorrebbe darle ancora fiducia. Ma poi forse ci hanno ripensato su e ora è pronto questo incredibile ribaltone.