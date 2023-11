Davvero clamorosa la notizia uscita fuori in queste ore su Barbara D’Urso, che dopo aver rotto con Mediaset sarebbe pronta a tuffarsi per lavorare nella fiction Rai. Si tratta di una voce lanciata nelle scorse ore, anche alla luce di un suo gesto inequivocabile. Ha infatti riempito di complimenti il cast di questa serie televisiva, in onda su Rai1, dunque le possibilità di vederla in un’inedita versione non sarebbero affatto pari a zero. Lei tra l’altro amerebbe moltissimo rifare l’attrice.

Al momento Barbara D’Urso non ha ancora ricevuto alcun programma da condurre, ma la fiction Rai potrebbe essere un obiettivo da centrare. Parlando del suo rapporto con Mediaset, il contratto che la dipende dall’emittente di Pier Silvio Berlusconi scadrà a dicembre, quindi da gennaio 2024 sarà libera di fare tutto ciò che vuole. E il suo passaggio alla televisione pubblica italiana non sarebbe qualcosa da scartare.

Leggi anche: “Con Amadeus”. Barbara D’Urso, sganciata la ‘bomba’: non si parla d’altro nei corridoi Rai





Barbara D’Urso verso la fiction Rai? La voce bomba

Attraverso il suo account X (ex Twitter), Barbara D’Urso ha voluto commentare ciò che sta andando in onda e lei stava proprio vedendo questa amata fiction Rai. Ha postato delle immagini, tratte da alcune scene, e anche un video, e ha commentato: “Sono pazza di loro”. Poi ha ribadito ancora una volta il concetto: “Amici di Twitter, sono davvero io! Sono pazza di loro e volevo condividerlo con voi. Dove c’è amore io ci sono“, ha aggiunto.

Barbarella ha seguito attentamente la puntata di Un professore 2 e ha apprezzato moltissimo gli attori. A quel punto il profilo Cinguetterai di X ha lanciato la suggestiva idea: “Lei è andata a studiare a Londra per interpretare la prof d’inglese in Un professore 3“. Sarà davvero presente nella terza stagione della fiction? Difficile prevederlo al momento, ma chissà che questa sua passione verso la serie non possa convincere i produttori a contattarla.

Amici di Twitter…sono davvero io! Sono pazza di loro e volevo condividerlo con voi. Dove c’è amore io ci sono #colcuore♥️ #unprofessore2 #simuelcanon pic.twitter.com/JHI2MsZWKY — Barbara d'Urso ♥️ (@carmelitadurso) November 23, 2023

Un professore è andato in onda per la prima volta l’11 novembre del 2021. L’attore protagonista è Alessandro Gassmann e la seconda stagione è cominciata il 23 novembre intorno alle 21.45 e avrà 6 serate. Tra gli altri attori principali abbiamo anche Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas e Christiane Filangieri, chissà se a questi nomi si unirà Barbara D’Urso in futuro.