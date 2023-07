Barbara D’Urso è in aperto contrasto con Mediaset, dopo la decisione dell’emittente di toglierle la conduzione di Pomeriggio Cinque. Lei ha rilasciato un’intervista abbastanza dura a Repubblica, dove ha spiegato che la scelta non è stata consensuale. Poi Pier Silvio Berlusconi ha comunicato che lei avrebbe chiesto un rinnovo biennale con la richiesta di presentare di un programma in prima serata, cosa che non è stata accettata dai vertici del Biscione.

Ma ora Barbara D’Urso è tornata a farsi sentire sui social, infatti ha scritto un messaggio indirizzato ai telespettatori di Mediaset e soprattutto di Pomeriggio Cinque. C’è in particolare una frase, che fa immaginare che non si è ancora vicini alla conclusione della vicenda. Infatti, ha ammesso che non finirà qui, dunque dobbiamo aspettarci ancora dell’altro e chissà se il figlio di Silvio Berlusconi vorrà replicare nuovamente.

Barbara D’Urso, Mediaset e l’addio a Pomeriggio Cinque: “Non finisce qui”

Nonostante ormai la decisione di Pier Silvio sia cosa fatta, con Barbara D’Urso che sarà sostituita da Myrta Merlino da Mediaset, la sua rabbia per non aver potuto dare l’addio al pubblico di Pomeriggio Cinque non si è placata. E allora stavolta ha usato il suo account Twitter per rivolgersi direttamente ai suoi ammiratori, ma anche a coloro che non hanno avuto giudizi positivi sul suo operato. Vediamo insieme che dichiarazione ha voluto rilasciare online.

Carmelita ha pubblicato su Twitter: “Non vi ho potuto salutare come avrei voluto ma oggi sono qui a dire grazie a ognuno di voi, ai miei fan fedelissimi e a chi non lo è ma mi ha comunque dimostrato solidarietà. A tutti voi va la mia gratitudine… #colcuore❤️… E non finisce qui…”. E sotto il suo messaggio sono arrivati tantissimi messaggi, molti dei quali in favore di Barbara D’Urso, che ha potuto contare su un sostegno molto importante in questa fase complicata della sua carriera.

Queste alcune reazioni degli utenti: “Meritavi un arrivederci diverso per tutto quello che hai dato”, “Amore, ti faremo fare il 22% anche senza Mediaset”, “Carmelita, vuota il sacco e noi ti difendiamo”, “Sempre contro la cattiveria”, “Non si smette mai di essere la regina”.